كأس الرابطة: كبار البرميرليغ يدخلون غمار المنافسة من الدور الثالث

يبدأ كبار البرميرليغ أبرزهم مانشستر سيتي بطل الدوري وأوروبا ومانشستر يونايتد حامل اللقب وأرسنال وليفربول غمار المنافسة على لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، يومي الثلاثاء والأربعاء بخوضهم الدور الثالث.

وفضلا عن الرباعي سيتي ويونايتد وأرسنال وليفربول، يبدأ كل من نيوكاسل، الوصيف، وبرايتون وأستون فيلا ووست هام يونايتد مشواره في المسابقة.

وشاركت الأندية الـ12 الأخرى للبرميرليغ اعتبارا من الدور الثاني، وبقي منها تسعة فقط هي ولفرهامبتون وكريستال بالاس ولوتون تاون وبورنموث وبرنتفورد وإيفرتون وبيرنلي وتشلسي وفولهام، فيما خرج كل من توتنهام ونوتنغهام فوريست وشيفيلد يونايتد خاليي الوفاض.

ويستهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كريستال بالاس، في واحدة من ست مواجهات بين أندية الدوري الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين.

ويدخل "الشياطين الحمر" المباراة بمعنويات عالية نسبيا بعد استعادتهم لنغمة الانتصارات بالفوز على المضيف بيرنلي 1-0 السبت وذلك بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات آخرها أمام بايرن ميونيخ الألماني 3-4 في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيحاول يونايتد استغلال عاملي الارض والجمهور لمصالحة جماهيره، قبل استضافة كريستال بالاس بالذات السبت المقبل في الدوري المحلي.

وتبرز قمة نيوكاسل ومانشستر سيتي الأربعاء في ختام مباريات الدور الثالث.

وضرب نيوكاسل بقوة في مباراته الاخيرة في الدوري عندما سحق مضيفه شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف نظيفة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام مانشستر سيتي الذي يغرد خارج السرب في الدوري حيث يتصدر بالعلامة الكاملة في ست مراحل.

والتقى الفريقان في 19 أغسطس الماضي في المرحلة الثانية من الدوري وفاز سيتي بصعوبة 1-0.

ويخوض ليفربول، المطارد المباشر لسيتي في الدوري، اختباراً سهلاً نسبياً أمام ليستر سيتي من التشامبيونشيب (المستوى الثاني)، ساعياً الى فوزه السابع توالياً في مختلف المسابقات.

ويحلّ أرسنال ضيفاً على جاره برنتفورد المتواضع في مهمة في المتناول بالنظر الى النتائج المخيبة لأصحاب الأرض الذين لم يتذوقوا طعم الانتصارات في مبارياتهم الاربع الاخيرة.

وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا استعادة التوازن بعد التعادل المخيب أمام الجار اللندني الآخر توتنهام 2-2 في الدوري بعدما تقدموا مرتين.

وتبرز أيضا قمة تشلسي المتراجع أداءا ونتائج في الدوري أمام ضيفه المتألق برايتون ثالث البرميرليغ.

ويحتل رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الرابع عشر بفوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم آخرها على أرضهم أمام أستون فيلا 0-1، علما أنهم لم يحققوا الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة.

ويلتقي أستون فيلا مع إيفرتون في مواجهة لا تخلو من أهمية.

ويلتقي بورنموث مع ستوك سيتي (المستوى الثاني)، وفولهام مع نوريتش سيتي (المستوى الثاني)، ويحل وست هام يونايتد ضيفا على لينكولن سيتي (المستوى الثالث).

وهنا البرنامج (توقيت غرينيتش):

- الثلاثاء:

(18:45) إيبسويتش تاون (المستوى الثاني) - ولفرهامبتون

إكستر سيتي (3) - لوتون تاون

بورت فايل (3) - ساتون يونايتد (4)

برادفورد سيتي (4) - ميدلزبره (2)

سالفورد سيتي (4) - بيرنلي

مانسفيلد تاون (4) - بيتربوروه يونايتد (3)

(19:00) مانشستر يونايتد - كريستال بالاس

- الأربعاء:

(18:45) أستون فيلا - إيفرتون

بورنموث - ستوك سيتي (2)

لينكولن سيتي (3) - وست هام

برنتفورد - أرسنال

تشلسي - برايتون

فولهام - نوريتش سيتي (2)

بلاكبيرن روفرز (2) - كارديف سيتي (2)

ليفربول - ليستر سيتي (2)

(19:00) نيوكاسل يونايتد - مانشستر سيتي



