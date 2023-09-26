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فيليبينية بعمر التاسعة تشارك في سكايت بورد بدورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية

9/26/2023 3:04:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ربما كان ينبغي عليها أن تكون في المدرسة الابتدائية، ولكن بدلاً من ذلك شاركت الفيليبينية مازيل باريس أليغادو، البالغة من العمر تسع سنوات، الإثنين في مسابقة سكايت بورد في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية.

وتأهلت أليغادو التي يُعتقد أنها أصغر رياضية في دورة الألعاب في هانغجو، إلى نهائي مسابقة "السيدات" وحلّت سابعة بين أصل ثماني مشاركات.

وفازت اليابانية هينانو كوساكي، وهي من المخضرمات في سن 15 عامًا، بالميدالية الذهبية.

وقالت أليغادو التي بلغت التاسعة من عمرها في مارس الماضي وذكرت تقارير أنها جاءت من كاليفورنيا، إنها بدأت ممارسة رياضة سكايت بورد عندما رأت شقيقها يفعل ذلك أثناء وجودهما في منزل أحد أبناء عمومتها.

وأضافت "وكنت أقول: هل يمكنني المحاولة؟ هل يمكنني المحاولة؟. وصعدت على اللوحة وأحببتها".

وفي معرض حديثها عن مشاعرها بخصوص المشاركة في مسابقة دولية كبرى، قالت أليغادو: "كنت متحمسة جدا لأنني كنت على وشك التزلج في دورة الألعاب الآسيوية وقد فعلت ذلك للتو، لذلك كان الأمر ممتعًا جدا!".

وعندما سئلت عما إذا كان شقيقها لا يزال يتزلج، أجابت: "لا لأنه كان يقول: +يا إلهي، إنها أفضل مني الآن+، لذلك توقف".

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