الانتخابات الرئاسية في مصر تبدأ بتصويت المغتربين مطلع ديسمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم "الاثنين" أن مصر ستجري الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.
وكشف
المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن البرنامج الزمني للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، حيث يفتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وذلك بدءاً من 5 أكتوبر المقبل.
وعن مراحل التصويت قال حمزة إن الناخبين مدعوين للإدلاء بأصواتهم وفق برنامج زمني، حيث تبدأ الانتخابات بتصويت
المصريين في الخارج أيام
الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل، وفي حالة الإعادة سيجري التصويت أيام
الجمعة السبت والأحد 5 و6 و7 يناير من العام المقبل.
بينما يصوت المصريين بالداخل
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وفي حال الإعادة يجري التصويت
أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء
8 و9 و10 يناير من العام المقبل.
وأشار المستشار وليد حمزة إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً ولمدة 12 ساعة طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد ( من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء ) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.
وقال
حمزة إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير من العام المقبل.
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