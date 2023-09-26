الانتخابات الرئاسية في مصر تبدأ بتصويت المغتربين مطلع ديسمبر



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم "الاثنين" أن مصر ستجري الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

وكشف

المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن البرنامج الزمني للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، حيث يفتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وذلك بدءاً من 5 أكتوبر المقبل.

وعن مراحل التصويت قال حمزة إن الناخبين مدعوين للإدلاء بأصواتهم وفق برنامج زمني، حيث تبدأ الانتخابات بتصويت

المصريين في الخارج أيام

الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل، وفي حالة الإعادة سيجري التصويت أيام

الجمعة السبت والأحد 5 و6 و7 يناير من العام المقبل.

بينما يصوت المصريين بالداخل

أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وفي حال الإعادة يجري التصويت

أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء

8 و9 و10 يناير من العام المقبل.

وأشار المستشار وليد حمزة إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً ولمدة 12 ساعة طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد ( من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء ) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.



وقال

حمزة إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 18 ديسمبر المقبل، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين إذا أُجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير من العام المقبل.







