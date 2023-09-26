أليجري مدرب يوفنتوس يتمسك بالحارس شتينسني رغم الأخطاء الكارثية

فقد يوفنتوس سجله الخالي من الهزيمة بالتعثر 4-2 أمام ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أداء متواضع من الحارس فويتشيخ شتينسني لكن المدرب ماسيميليانو أليجري تمسك بلاعبه البولندي لخوض مباراة ليتشي غدا الثلاثاء.

ويتحمل شتينسني مسؤولية هدفين من ثلاثة أهداف لفريق ساسولو، وقبل أن يسجل زميله فيدريكو جاتي هدفا غريبا بطريق الخطأ في مرماه، ليقضي على آمال يوفنتوس في العودة يوم السبت الماضي.

وقال أليجري للصحفيين اليوم الاثنين "أمام ساسولو، لم يكن الأداء سيئا، لكن دافعنا بشكل سيء وارتكبنا بعض الأخطاء الفردية غير المبررة. في يوفنتوس علينا التعايش مع الضغوط وتحمل المسؤولية".

وأضاف "يجب أن يحافظ جاتي على هدوئه، فهو بدأ مسيرته منذ فترة قصيرة. باقي الأخطاء يمكن أن تحدث، ربما ليس بنفس شكل مباراة السبت لكنها تحدث. شتينسني حارس أوروبي من الطراز الرفيع وقضى ليلة سيئة.

"سيكون شتينسني الحارس الأساسي وسيلعب غدا، رغم واقع أني أدرك مدى أهمية (ماتيا) بيرين كحارس".

ومع رحيل لاعبين أصحاب خبرة مثل ليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأنخيل دي ماريا، تعرض أليجري لتساؤلات بخصوص افتقار الفريق لشخصية القائد.

وقال مدرب يوفنتوس "لدينا دانيلو وهناك شتينسني ثم أليكس ساندرو رغم واقع أنه يعاني من إصابة. هناك أيضا (دانييلي) روجاني الذي نضج كثيرا".

وأضاف "نحن نفتقد الخبرة مقارنة بالموسم الماضي، لكننا اكتسبنا السرعة والحماس".

وسجل فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش أربعة أهداف لكل منهما في أول خمس مباريات، وسيتعين على أليجري الآن اتخاذ قراره بشأن إمكانية استبعاد أحدهما من التشكيلة الأساسية.

وقال أليجري "يؤدي كييزا بشكل رائع، وهو حاضر بقوة حاليا. سأحتاج إلى تقييم الموقف. لقد بذل جهدا هائلا يوم السبت، كما فعل فلاهوفيتش".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر وسيواجه ليتشي الذي لم يتعرض لأي هزيمة ويأتي ثالثا.