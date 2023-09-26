80 % من شركات الإمارات تتوقع إيرادات جيدة 2023

كشف الإصدار الثاني من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا من «ماستركارد»، عن تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حيال توقعات الإيرادات لعام 2023، لا سيما بعد نجاحها في مواجهة العديد من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة (كوفيد19)، وعودة أعمال هذه الشركات للازدهار خلال مرحلة ما بعد الجائحة، حيث أظهر المؤشر أن 80 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تتوقع تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى خلال العام 2023.

وكان الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021، قد تناول تأثير الجائحة على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة عبر فئات مثل القطاعات والمنتجات والخدمات، وتطرق إلى الجهود التي تبذلها هذه الشركات لمواكبة المستقبل الرقمي. وكشف الإصدار الثاني من المؤشر عن ارتفاع ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات حيال نمو الأعمال، وأشار إلى أن تبني قنوات الدفع المتعددة تمثل الفرصة الأبرز أمام هذه الشركات لتحقيق النمو.

نمو الأعمال

وأبدت ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تفاؤلاً حيال نمو الأعمال هذا العام مقارنة بعام 2022.

وأبرز المؤشر أهم ثلاثة مجالات للدعم، الذي تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الحصول عليه، هي: الدعم التنظيمي من الحكومات (94 %)، تدريب الموظفين وتحسين المهارات (93 %)، وامتلاك بنية تحتية أفضل للاتصالات (91 %.) ومن مجالات الدعم الأخرى التي أشارت إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول على بيانات ورؤى أفضل، والتوجيه والإشراف من قبل الخبراء، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

قنوات الدفع

وحددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات مسألة قبول المدفوعات الرقمية عبر القنوات المتعددة (92 %)، وتدريب الموظفين وتعزيز مهاراتهم (91 %)، ورقمنة العمليات التجارية (90 %)، وتحسين البيانات والتحليلات والرؤى (90 %) كمحفزات رئيسية لنمو أعمال هذه الشركات.

وتشهد حلول الدفع الرقمية انتشاراً وشعبية متزايدة في دولة الإمارات، فقد استخدم 88 % من المستهلكين في الدولة طريقة دفع ناشئة واحدة على الأقل في العام الماضي. وتعمل ماستركارد كشريك موثوق للحكومة الإماراتية لوضع أطر تنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية الجديدة بهدف دعم جهود التحول الرقمي لدى الشركات الصغيرة، وتعزيز المساواة الاقتصادية وتحقيق الازدهار الشامل. وتعهدت الشركة بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

المستقبل الرقمي

وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ماستركارد»: «سلط مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا العام الضوء على الأهمية المتزايدة لقنوات الدفع المتعددة للشركات الصغيرة في الإمارات. تعمل ماستركارد على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواكبة المستقبل الرقمي وتوسيع نطاق وصولها إلى مجموعة متنوعة من خيارات الدفع المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. ويتمثل هدفنا من دعم الشركات الصغيرة في تعزيز مساهمتها الحيوية في الازدهار الاقتصادي».

تكلفة الأعمال

ولفت أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها.

فبينما تشهد الأسواق تحولاً متزايداً نحو اقتصادي ديناميكي، تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات في مواجهة العديد من التحديات، وتشمل هذه التحديات: التضخم (41 %)، وعدم كفاية فرص الحصول على الائتمان (42 %)، والانخفاض في تكلفة السلع والخدمات (65 %)، والتداعيات المستمرة للجائحة ( 66%)، حيث أسهمت هذه التحديات في ارتفاع تكلفة ممارسة أعمالها بنسبة (61 %).

وتسعى ماستركارد لتوظيف شبكتها الواسعة، وتقنياتها المتقدمة، وشراكاتها العالمية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها البيئات التجارية، والأنماط الاستهلاكية الجديدة. وتعمل الشركة على تطوير الشراكات والجهود التعاونية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الشمول المالي، كما تتطلع إلى تحفيز وتثقيف المستهلكين والتجار حول أهمية دعم الشركات الصغيرة ودورها في مسيرة التنمية الاقتصادية.



