الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي لمانشستر سيتي وتاريخي لنيوكاسل وتراجع جديد لتشيلسي



أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن فريقه "غير محظوظ" مشيرا إلى أن طرد اللاعب مالو جوستو ساهم في الهزيمة الجديدة للفريق بالدوري الإنجليزي واستمرار تراجع الفريق في النتائج.

وخسر تشيلسي 0-1 أمام ضيفه أستون فيلا أمس الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لتكون الهزيمة الثالثة مقابل تعادلين وانتصار واحد فقط للفريق في 6 مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وبرغم التعاقدات العديدة التي أبرمها تشيلسي لتدعيم صفوفه على مدار فترات الانتقال الأخيرة، واصل الفريق تراجعه في الموسم الحالي، ويحتل الآن المركز الـ14 في المسابقة برصيد 5 نقاط من 18 نقطة كانت متاحة أمامه في المباريات الستة.

وقال بوتشيتينو: "خلال الساعة الأولى من المباراة، كان تشيلسي هو الأفضل برغم تدخل حارسي مرمى الفريقين أكثر من مرة للحفاظ على نظافة شباكهما، ولكن الأمور تغيرت بعد طرد مالو جوستو في الدقيق 58 من خلال استدعاء قرار حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما رأى الحكم في البداية أن اللعبة لا تستحق سوى الإنذار".

وأضاف: "التفوق العددي ساعد أستون فيلا على الفوز. عاندنا الحظ في الفرص التي سنحت لنا. كنا بحاجة لتوخي الحذر، ولكن علينا أن ندرك أيضا أن فريقنا يصنع الفرص ويكافح في كل لعبة، ولا يمكن أن نقول إن اللاعبين استسلموا، وإنما حرصوا على الكفاح حتى الدقيقة الأخيرة من اللقاء".

وفيما واصل تشيلسي تراجعه في الجولات الأولى من الموسم، عادل مانشستر سيتي أفضل بداية له في أي موسم بالدوري الإنجليزي من خلال 6 انتصارات متتالية، حافظ بها على العلامة الكاملة في المسابقة حتى الآن، وواصل الانفراد بصدارة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن اللقب رافعا رصيده إلى 18 نقطة بعد الفوز على نوتنجهام فوريست في افتتاح مباريات الجولة، التي شهدت أكثر من رقم قياسي وتاريخي.

وكان مانشستر سيتي حقق هذا الرقم القياسي للنادي لعدد الانتصارات المتتالية في بداية أي موسم بالدوري خلال موسم 2016-2017 من خلال 6 انتصارات متتالية، ثم عادل هذا الرقم في الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثالث في قائمة أفضل البدايات بمواسم الدوري الإنجليزي بفارق انتصارين عن ليفربول، الذي استهل موسم 2019-2020 بـ8 انتصارات متتالية، فيما يمتلك تشيلسي الرقم القياسي التاريخي بهذا الصدد من خلال 9 انتصارات متتالية في بداية موسم 2005-2006.

وإذا واصل "سيتي" انطلاقته الناجحة هذا الموسم من خلال المباريات المقبلة، قد ينجح الفريق في كسر هذا الرقم القياسي وإضافة إنجاز جديد إلى سجله المميز.

كما شهدت الجولة رقما قياسيا تاريخيا لنيوكاسل، الذي اختتم مباريات الأمس بفوز كبير 8-0 على مضيفه شيفيلد يونايتد، ليكون الفوز الأكبر له خارج ملعبه في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، كما عادل رقما قياسيا آخر وهو أكبر انتصار له في المسابقة داخل أو خارج ملعبه، وكان الفوز القياسي السابق له على ملعبه في مواجهة شيفيلد وينسداي 8-0 في 1999.

وأصبح نيوكاسل أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق الفوز بـ8 أهداف عبر 8 لاعبين مختلفين في مباراة واحدة.

والفوز هو ثاني أكبر انتصار لأي فريق خارج ملعبه بتاريخ الدوري الإنجليزي، بعد فوز ليستر سيتي على مضيفه ساوثهامبتون 9-0 في موسم 2019-2020.

وشهدت الجولة مباراة "ديربي" مثيرة بين أرسنال وتوتنهام انتهت بالتعادل 2-2 ليبتعد أرسنال خطوة عن سباق الصدارة بعدما فقد نقطتين جديدتين

وأكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "كانت المباراة اختبارا جيدا، لأننا افتقدنا فيها 5 لاعبين. أنهيناها بقوة. سيطرنا على الأداء ولعبنا في الثلث الدفاعي لتوتنهام، ولكننا افتقدنا للخطورة المطلوبة".

وبخلاف انتهاء الديربي بالتعادل واستمرار تراجع تشيلسي، كان من أبرز الملامح في هذه الجولة انتصار معظم الفرق الكبيرة المرشحة للمنافسة على اللقب والمراكز الأولى، حيث فاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فوريست 2-0 وليفربول على ويستهام 3-1 ومانشستر يونايتد على بيرنلي 1-0.

كما اتسمت الجولة بوفرة الأهداف؛ حيث شهدت 30 هدفا في 10 مباريات بمتوسط 3 أهداف للمباراة الواحدة، وعزز النرويجي إيرلنج هالاند صدارته لقائمة الهدافين بتسجيل الهدف الثامن حتى الآن، فيما يحتل الكوري الجنوبي هيونج مين سون المركز الثاني في القائمة برصيد 5 أهداف بعد ثنائيته في شباك أرسنال خلال "ديربي" لندن.