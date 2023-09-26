ديوان المحاسبة يستضيف فعاليات اجتماع مبادرة الماسح المناخي في أبوظبي

تبدأ اليوم فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة الماسح المناخي " ClimateScanner" الذي يستضيفه ديوان المحاسبة بين الفترة ما بين 25 و28 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويستقطب الحدث نخبة مميزة من ممثلي وهيئات ومنظمات التدقيق، ودواوين المحاسبة من مختلف دول العالم، والتي يترأسها الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة التدقيق الفيدرالية (TCU) في البرازيل، ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI.

وأُطلقت مبادرة الماسح المناخي ClimateScanner

من قبل محكمة التدقيق الفيدرالية في البرازيل (TCU)، التي تُعدّ الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في البرازيل، بالشراكة مع مجموعة التدقيق البيئي WGEA التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور دواوين المحاسبة لتقديم لمحة شاملة عن الحوكمة البيئية، وتقييم سريع للإجراءات الحكومية المتخذة تجاه تغير المناخ، كما تهدف إلى جمع البيانات، ودراستها وتقييمها ومشاركتها مع الجهات المشاركة لدعم عملية صنع القرار من قبل الكيانات المعنية.

وتركز المبادرة العالمية على ثلاثة محاور أساسية، هي التمويل والحوكمة والسياسات العامة لدراستها وتقييمها استناداً للإجراءات الحكومية المتعلقة بالمناخ، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال معالي حميد عبيد ابوشبص رئيس ديوان المحاسبة: "تزامناً مع عام الاستدامة، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف

COP28، تعكس استضافتنا لاجتماع الماسح المناخي

ClimateScanner رؤية الإمارات الاستراتيجية بعيدة المدى والتزامها بتيسير التعاون المشترك بين كافة الأطراف لتعزيز المناقشات المثمرة وتبادل المعرفة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية ودواوين المحاسبة في دول العالم؛ فمن خلال توحيد الجهود سنتمكن من تعزيز فعاليات التدقيق التي نقوم بها والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة ومرونة".

واختتم قائلاً: "يسعى ديوان المحاسبة باستمرار إلى التعاون المشترك مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق حلمنا بعالم أفضل من خلال الحفاظ على الأموال العامة وجميع أشكال الموارد، بما في ذلك الموارد الطبيعية، لأجلنا ولأجل الأجيال القادمة".

وتماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات التي تستضيف أواخر العام الجاري الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

COP28، تحرص رئاسة المؤتمر على أن يشكِّل COP28 نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.

وقال الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة التدقيق الفيدرالية (TCU) في البرازيل ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI: "إنه لشرف كبير أن أكون هنا لحضور هذا الحدث الهام؛ فالتغيّر المناخي هو قضيّة عالمية تتطلّب توحيد الجهود ومسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً، وقد شكلت ورش عمل الماسح المناخي ClimateScanner، منصة رائدة لدواوين المحاسبة في جميع أنحاء العالم لتعزيز قدرتها على مراجعة البرامج والسياسات المتعلقة بالمناخ بشكل فعال".

وأضاف دانتاس: "نؤكد على الحاجة الملحة للعمل المناخي؛ حيث يواجه كوكبنا تحديات غير مسبوقة، كما نهدف إلى تحويل معارفنا المتنوعة وخبراتنا إلى حلول فعالة واتجاهات واضحة لتمكين الدول لتصبح عاملاً محفزاً على التغيير الإيجابي ولتحقيق فهم أفضل للتوازن المطلوب بين الأنشطة البشرية والنظم البيئية لكوكبنا".

ويُعد اجتماع مبادرة الماسح المناخي ClimateScanner محورياً للمجتمع الدولي؛ حيث يجمع بين المراجعين وصانعي السياسات والمعلمين والخبراء من خلفيات متنوعة لمناقشة تقنيات واستراتيجيات التدقيق المبتكرة التي تعزز دور الأجهزة العليا للرقابة في مساءلة الحكومات عن التزاماتها البيئية.

وسيتضمن هذا الحدث الذي يستمر على مدار أربعة أيام كلمات رئيسية وحلقات نقاش وورش عمل تفاعلية وفرص للتواصل، تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مكافحة تغير المناخ الذي لا يزال واحداً من أكثر التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا.