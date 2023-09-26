المجلس الأعلى للطاقة يستعرض جهود دعم مؤتمر الأطراف في اتفاقية تغير المناخ

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثامن والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبد الله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها الفعاليات التي ستنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لدعم استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، وتم الاطلاع على مستجدات المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يوليو الماضي، حيث يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا لتقليل التأثيرات على البيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، استعرضنا خلال الاجتماع المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، و"عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نساهم في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "ناقش المجلس نموذج الحوكمة، وتنظيم خدمات شركات توزيع الوقود إلى المستهلكين والمتعاملين، وتجارة مواد المشتقات البترولية وتحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة والتي تهدف لتحسين عمليات النقل حسب شروط الأمن والسلامة."