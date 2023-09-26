غسية تتوّج بلقب بطولة حمدان بن زايد للرماية النسائية

فازت غسية بنت أحمد بلقب بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية سكتون 0.22 في نسختها الثالثة للفئة النسائية، والتي نظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأقيمت البطولة بدعم مجلس أبو ظبي الرياضي، ومشاركة 137 رامية من الفئات العمرية المختلفة، ضمن خطة النادي لتمكين المرأة في اللعبة، وشهدت الجولة النهائية تأهل 30 رامية.

وحصدت فاطمة خالد المركز الثاني، وتلتها عائشة بنت راشد، وعائشة بنت خميس، وشقيقتها فاطمة بنت خميس، وعوشه محمد، وبيان عدنان، وفاخره عبد الله، وعائشة سيف، وموزة حمود في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب.

ونالت البطلة 70 ألف درهم، وتدرجت الجوائز في المراكز التالية من 50 ألف درهم للمركز الثاني، وصولا إلى 3 آلاف درهم لصاحبة المركز العاشر.

وتوجت الفائزات موزه سيف المنصوري مدير نطاق مدارس الظفرة - مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وأثنت على مستوى الراميات، ودعم مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة الفعالية، وجهود نادي الظفرة للرماية في تمكين المرأة بالمهارات والقدرات التنافسية.