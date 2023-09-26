آسياد هانغجو: أول رقم عالمي لرماة الهند وميدالية كويتية أولى في المبارزة

حطّمت الهند أول رقم قياسي عالمي في ألعاب هانغجو الآسيوية الإثنين، تابعت الصين تحليقها في ترتيب الميداليات، فيما ضمنت الكويت أول ميدالية في تاريخها في المبارزة.

ونجح الرماة الهنود ديفيانش بانوار، رودرانكش باتيل وأيشواري تومار بتسجيل 1893.7 نقطة، في طريقهم إلى احرز ذهبية بندقية الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار. وتخطى الفريق الهندي الرقم القياسي الذي حققته الصين الشهر الماضي في باكو (1893.3).

وهذه الذهبية الأولى للهند، فيما تواصل الصين جرف الميداليات (32 ذهبية)، بفارق كبير عن أقرب مطارديها كوريا الجنوبية (6).

قال تومار عن زميليه "في مسابقة 10 أمتار هما رياضيان مميزان. من الجيد اللعب إلى جانبهما".

كما حطّم الصيني شينغ ليهاو الرقم القياسي في فردي بندقية الهواء المضغوط من 10 أمتار، مسجلاً 253.3 نقطة ومتخطياً رقم مواطنه يو هاونان المسجّل قبل أربع سنوات في ريو دي جانيرو.

قال شينغ "كنت محظوظاً في النهائي. كانت الأمور سلسة".

وعلى غرار الهند، أحرزت ماكاو ذهبيتها الأولى في الوو شو عبر لي يي التي أصبحت أول رياضية من المنطقة الصينية الإدارية الخاصة تحرز ذهبية في الألعاب الآسيوية. قالت ابنة الحادية والثلاثين "أنا فخورة حقاً. ربما مسيرتي الممتدة 20 عاماً وصلت إلى نهاية سعيدة".

وفي التزلج على الألواح (سكايتبورد) تألقت اليابانية كوساكي في طريقها لاحراز ذهبية المنتزه.

وبعد احرازها جميع الذهبيات السبع في السباحة خلال اليوم الافتتاحي، من المتوقع أن يشهد اليوم الثاني هيمنة صينية جديدة بقيادة بطل العالم في الصدر تشين هايانغ.

صنع هايانغ مفاجأة في بطولة العالم في فوكوكا في يوليو عندما أحرز ذهبية 100 م أمام نجوم مميزين في ظل غياب البريطاني آدم بيتي. فرض ابن الرابعة والعشرين نفسه ملكاً جديداً لسباحة الصدر، باحرازه الذهبيات الثلاث في هذا الاختصاص ومسجلاً رقماً قياسياً في 200 م.

وتسعى شيوفان هوغي من هونغ كونغ، الحائزة على ميداليتين فضيتين أولمبيتين في السباحة الحرة، إلى منع احتكار صيني عندما تخوض نهائي 200 م حرة.

لم تشارك في آسياد 2018 لاصابة في قدمها، فرضت نفسها من بين الأسرع عالمياً في السباقات الحرة، لكنها

اخفقت في بطولة العالم الأخيرة مكتفية بفضية في 100 م حرة.

- ميدالية للشملان -

ضمن المبارز الكويتي يوسف الشملان حصول بلاده على الميدالية الأولى لها في الألعاب الآسيوية، بعد بلوغه الدور نصف النهائي من منافسات الحسام (فردي).

وتعتبر هذه الميدالية الأولى للكويت على مستوى المبارزة في "العرس القاري"، منذ انطلاق مشاركتها فيه في 1974.

ونجح الشملان (24 عاماً) في تجاوز لاعبين عدة قبل ولوج نصف النهائي وضمان الميدالية البرونزية على أقل تقدير، فقد فاز بخمس مباريات في دور المجموعات ثم تغلب على مواطنه محمد عبدالكريم 15-11 في دور الـ 16، والكازخستاني أرتيوم سركيسيان 15-10 في ربع النهائي، على أن يلتقي الكوري الجنوبي بونجيل غو في نصف النهائي لاحقاً.

معلوم أن الخاسرَين في دور الأربعة يحصلان على ميدالية برونزية.

وكان الشملان بلغ دور الـ 32 في كأس العالم للمبارزة 2023 في مدينة ميلانو الإيطالية في أواخر يوليو الماضي، وكان متوقعا على نطاق واسع في الكويت أن يخطف ميدالية في هوانغجو.



