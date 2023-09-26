بن طوق يترأس وفداً في زيارة إلى فرنسا لتنمية شراكات الاقتصاد الجديد

يصل وفد تجاري لدولة الإمارات، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى جمهورية فرنسا خلال الأسبوع الجاري؛ لتنمية الشراكات الاقتصادية بين البلدين. ويغطي ذلك قطاعات التجارة وريادة الأعمال والسياحة والطيران والسفر والاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والتعليم والصحة والطاقة والطاقة المتجددة وغسل الأموال والفضاء والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والاهتمام المشترك.

وسيعقد بن طوق عدداً من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات في فرنسا، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

كما سيشارك في اجتماع مع القطاع الخاص يضم مجموعة كبيرة من المسؤولين في البلدين، وعدداً من الشركات الفرنسية، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في دولة الإمارات، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال، لا سيما أن الاستثمارات الفرنسية تشهد نمواً متزايداً في أسواق الدولة، حيث يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو 2023.

وتتضمن الزيارة توجه معالي بن طوق إلى كبرى حاضنات ومسرعات الأعمال في فرنسا وهي «Station F» والمركز الإبداعي لشركة «إيرباص»، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا، والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية الحديثة، إضافة إلى تنظيم زيارة إلى فرع بنك أبوظبي الأول في فرنسا.

وعلى مستوى التعاون الاقتصادي ترتبط الإمارات وفرنسا بعلاقات تجارية متميزة، وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الممتدة منذ عقود طويلة، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى قرابة 31 مليار درهم (8.36 مليارات دولار) بنهاية عام 2022 محققةً نمواً بنسبة 22% مقارنةً بالعام 2021.