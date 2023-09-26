موانئ دبي العالمية تحتفي بفوزها الثلاثي في حفل جوائز الخدمات اللوجستية والنقل 2023

حصلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة حول العالم، على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز الخدمات اللوجستية والنقل 2023، وجاءت الجوائز كالتالي:

. أفضل مشغّل للمحطات البحرية للعام: حصل ميناء جبل علي، التابع ل"دي بي ورلد" على هذه الجائزة باعتباره معيارًا للكفاءة التشغيلية على مستوى القطاع، ولاستثماره في البنية التحتية والتكنولوجيا كأكبر ميناء بحري من صنع الإنسان في العالم، والميناء الأول في المنطقة من حيث مناولة الحاويات، كما يعدّ ميناء جبل علي بوابة تمكين التجارة في المنطقة وخارجها، وحلقة حيوية تربط شبكة التجارة العالمية، حيث تمّت في عام 2022 مناولة أكثر من 14 مليون حاوية نمطية عبر الميناء (وحدات تعادل عشرين قدمًا).

. أفضل وكيل للشحن الدولي للعام: حازت دي بي ورلد على الجائزة تقديرًا للتميز في الخدمة والكفاءة في الشحن البحري أو الجوي أو البري أو عبر السكك الحديدية، وأدائها العالي في تقديم حلول سلسلة التوريد الشاملة، من المصنع إلى العميل. وتجمع دي بي ورلد من خلال شبكتها الممتدة عبر 73 دولة في ستّ قارات، مجموعة لا مثيل لها من الأصول والخبرات تقدّم من خلالها حلولًا إبداعية لأصعب التحدّيات في مجال الخدمات اللوجستية.

. مزوّد الحلول التقنية في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد: تكريم دبي التجارية لدورها الرائد كمنصة رقمية موحدة لتسهيل التجارة الرقمية، مع قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 180,000 عميل، وتشمل التجّار ووكلاء الشحن والتخليص وإعادة الشحن ومتعهّدي الشحن وشركات المناطق الحرة. وتسعى منصّة دبي التجارية عبر قائمة تضم أكثر من 700 خدمة إلكترونية إلى تسهيل العمليات التجارية وتسريعها، من خلال الجمع بين الأطراف المعنية الرئيسية ضمن إطار نافذة موحّدة لإنجاز التعاملات التجارية.

الجدير بالذكر، أنّ مجلة لوجيستكس ميدل ايست Logistics News Middle East”" تقدّم جوائزها السنوية للعام السادس تكريمًا لإنجازات الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، وتشرف على التحكيم لجنة مختارة تضم نخبة من الخبراء في هذا القطاع.