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حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد بن الشيخ مجرن

9/26/2023 3:04:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء اليوم في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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