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عرض لوحة لبيكاسو في دبي قبل بيعها بمزاد في نيويورك

9/26/2023 3:04:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عُرضت لوحة "امرأة الساعة" للرسام الإسباني بابلو بيكاسو في دبي الاثنين في بداية جولة تشمل أيضاً هونغ كونغ ولندن، قبل بيعها في مزاد علني في نيويورك بقيمة يُتوقع أن تتجاوز 120 مليون دولار.
وستباع اللوحة، التي تصوّر الفنانة الفرنسية ماري تريز والتر، إحدى شريكات بيكاسو، مرتدية ساعة، ضمن مزاد تنظمه دار سوذبيز على مدى يومين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يشمل أعمالا أخرى من مجموعة كانت تملكها الراحلة إميلي فيشر لانداو.

وكانت الدار أعلنت أنه من المتوقع أن تحقق اللوحة التي تعود للعام 1932 ما لا يقل عن 120 مليون دولار.
وقال وزير الثقافة والشباب في الإمارات الشيخ سالم بن خالد القاسمي في بيان "يحظى عشاق الفن وجامعو الأعمال الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشرف مشاهدة هذه التحفة الفنية أولاً قبل انطلاقها في جولة حول العالم".

وتعرض اللوحة يومي الاثنين والثلاثاء في مركز دبي المالي العالمي.

وكان عام 1932 مهما للغاية في أعمال بيكاسو لدرجة أنه تم تخصيص معرض كامل له في عام 2018 في متحف تيت مودرن في لندن.

وقالت دار سوذبيز إن ماري تيريز والتر (1909-1977) التي رسمها بيكاسو في اللوحة كانت "ملهمته". وقد التقيا في باريس عام 1927 عندما كان لا يزال متزوجاً من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا، وكانت والتر في السابعة عشرة من عمرها.

بعد مرور خمسين عاما على وفاته عام 1973 عن عمر يناهز 91 عاما، لا يزال بيكاسو واحدا من أكثر الفنانين تأثيرا، وغالبا ما تتم الإشادة به باعتباره عبقريا ومبدعا.

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