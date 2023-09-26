«دبي للسيليكون» تجمع قادة الصناعة في معرض المركبات الكهربائية



أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن تنظيمها معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمركبات الكهربائية (MENA EV Show 2023) بالتعاون مع «إنويكس العالمية للفعاليات».

وتحت شعار «ريادة انتشار المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يجمع المعرض قادة الصناعة، والخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين معاً يومي 27 و28 سبتمبر في فندق «راديسون ريد» في مجمّع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون.

ويهدف المعرض لتقديم منصة حيوية لتصوّر مستقبل التنقّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفيره ملتقى لأصحاب المصلحة في سلسلة القيمة العالمية الخاصة بصناعة المركبات الكهربائية؛ بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون والمسؤولون الحكوميون وروّاد صناعة المركبات.



تقنيات نظيفة مستدامة



وقال الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام واحة دبي للسيليكون: «تسرّع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطواتها للتحول نحو التقنيات النظيفة والمستدامة، بما في ذلك المركبات الكهربائية التي توفر بديلاً مميزاً يحقق كفاءة استخدام الوقود. ويشكّل معرض المركبات الكهربائية بواحة دبي للسيليكون منصة نوعية لتسليط الضوء على التقدم والتطور الشامل في مشهد التنقل الكهربائي في المنطقة، ويقدم فرصة مهمة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التنقل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.»



وأضاف: «في عام الاستدامة بدولة الإمارات وبالتزامن مع استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف»كوب28«، يؤكد تنظيمنا لهذا الحدث التزامنا الكامل بتعزيز تبنّي حلول المركبات الكهربائية في التنقل بدولة الإمارات، كما يتماشى مع حرصنا على المساهمة الفاعلة في دعم تحقيق المبادرة الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.»

موضوعات محورية

ويناقش المؤتمر على مدى يومين الموضوعات المحورية التي تشكّل مستقبل التنقل في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك معايير الحوكمة، والسياسات الخاصة بالمركبات الكهربائية، واستراتيجيات تعزيز البُنى التحتية المستدامة لها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها، والاستفادة منها في تعزيز استقلالية خيارات الطاقة والتنويع الاقتصادي، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في قطاع التنقل الكهربائي.



ويتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النوعية والحلقات النقاشية والحوارات حول الفرص الاستثمارية في القطاع إلى جانب عدد من العروض التقديمية التي تستشرف مستقبله. وسيحظى الحضور بفرصة الاستماع إلى مجموعة متنوعة من المتحدثين من روّاد صناعة المركبات الكهربائية، وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة البحر الأحمر الدولية، وبريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة فولفو، والمسعود.

الدراجات الكهربائية

كما سيشهد المعرض مشاركة عدد من الأسماء المهمة في صناعة المركبات الكهربائية، وسيتضمن عرضاً للمركبات والدراجات الكهربائية من قبل شرطة دبي وشركة «تسلا» والفطيم للسيارات و«طلبات» والعديد غيرها. ويقدم المعرض أحدث التطورات في مجال المركبات الكهربائية والمركبات الخفيفة والشاحنات ومركبات النقل العاملة بالكهرباء، كما يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في البنى التحتية للشحن الكهربائي ومحطات شحن المركبات الكهربائية وأنظمة بطارياتها.

وسيوفر معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات الكهربائية 2023 كذلك فرصاً للتواصل وتطوير الأعمال، وتجارب تعريفية شاملة للحضور، كما سيعمل على ربط صنّاع السياسات والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع. ويحظى الحدث برعاية كلٍ من «وارد ويزارد إنوفيشنز آند موبيليتي» (Wardwizard Innovations & Mobility) وقسم الطاقة لدى مجموعة المسعود، وشركة بريدجستون، وشركة «سن جرو الشرق الأوسط»، وشركة «إلكترا إي في»، و«أم بي وارانتيز»، و«أكس واي زد للهندسة والاستشارات» و«ريلباص» RAILBUS.