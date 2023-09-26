بنك أبوظبي الأول يعين بنوكا من أجل إصدار سندات دولارية



أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، عيَّن بنوكا لبيع محتمل لسندات مقومة بالدولار بالحجم القياسي.

قد يتبع ذلك إصدار سندات من المستوى الثاني تستحق خلال 10.5 عام وستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 عام.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن بنوك سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد يعملون كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.







