بنك أبوظبي الأول يعين بنوكا من أجل إصدار سندات دولارية

بنك أبوظبي الأول يعين بنوكا من أجل إصدار سندات دولارية
التاريخ
9/26/2023 3:03:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، عيَّن بنوكا لبيع محتمل لسندات مقومة بالدولار بالحجم القياسي.
قد يتبع ذلك إصدار سندات من المستوى الثاني تستحق خلال 10.5 عام وستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 عام.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن بنوك سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد يعملون كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
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