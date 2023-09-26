أجندة الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023

أجندة الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023
التاريخ
9/26/2023 3:03:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
انطلقت اليوم فعاليات "المنتدى الإعلامي للشباب" في دورته الأولى، والذي يتم تنظيمه بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في مدينة جميرا- دبي، ويأتي قبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي.
وتتضمن أجندة المنتدى المخصص للشباب، وأجندة
الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023
مايلي:
MENAFN26092023000110011019ID1107140949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.