أجندة الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023

انطلقت اليوم فعاليات "المنتدى الإعلامي للشباب" في دورته الأولى، والذي يتم تنظيمه بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في مدينة جميرا- دبي، ويأتي قبل يوم واحد من انطلاق أعمال منتدى الإعلام العربي.

وتتضمن أجندة المنتدى المخصص للشباب، وأجندة

الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023

مايلي:











