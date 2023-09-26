9 آلاف شركة في «حرة أم القيوين» تستفيد من برامج تقاعد «الصكوك الوطنية»

أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين. وبموجب هذه الشراكة الجديدة، من المتوقع أن يستفيد موظفو أكثر من 9 آلاف شركة من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية بما يساعدهم على التخطيط للتقاعد.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة الإمارات بشأن النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.

وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم استراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل «صكوك لأجل»، برنامج «الراتب الإضافي»، Global Savings Club، وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين «ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال».

وقال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين «يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة الجديدة مع الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة التي تتمتع بقدرات واضحة في التخطيط المالي»، مضيفاً: «من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، فإننا نعمل على تمكين الموظفين في الشركات المسجلة لدينا من تأمين مستقبلهم المالي، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات في الحفاظ على مدخرات الموظفين. هذا التعاون المشترك يسير بنا جميعاً نحو مستقبل أفضل وأكثر أماناً للجميع».



وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تركّز حكومة دولة الإمارات على التخطيط للتقاعد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان الاستقرار والاستقلال المالي لكل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. ويسعدنا في الصكوك الوطنية أن نعلن عن شراكتنا مع منطقة التجارة الحرة في أم القيوين، التي ستمكننا من الوصول إلى جمهور أوسع داخل دولة الإمارات. يتماشى هذا التعاون مع التزامنا المستمر بتقديم مبادرات وحلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات».

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت تشهد فيه الصكوك الوطنية نجاحات في مختلف المجالات، حيث سجلت نمواً كبيراً في محفظتها الاستثمارية بنسبة 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها أكثر من 850 ألف متعامل.

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