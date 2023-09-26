سلطان الجابر يلتقي رئيس وزراء اليابان ويبحث معه مستجدات علاقات البلدين



التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيَن لمؤتمر الأطراف "COP28"، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى طوكيو، معالي فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني.

ويأتي هذا اللقاء لمتابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أبوظبي في يوليو الماضي، ومناقشة مستجدات العلاقات الثنائية والمبادرات والمشاريع وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

حضر اللقاء سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.

ونقل معاليه في بداية اللقاء تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتمنياتها لليابان حكومةً وشعبَا بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان مجموعة من الموضوعات من بينها أهمية العمل على تحقيق التحول في قطاع الطاقة بشكل منطقي ومسؤول، وبما يسهم في مضاعفة جهود العمل المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري.