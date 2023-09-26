أسهم إيفرغراند الصينية تهوي 22 % بوقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون إيفرغراند، بشكل حاد، الاثنين، بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.

وهوت أسهم المجموعة بأكثر من 22 % في بورصة هونغ كونغ، في ما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين، الذي يواجه حالياً أزمة غير مسبوقة.

أعلنت إيفرغراند، في بيان صحافي، مساء الأحد، أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة، لأن مجموعة هينغدا العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها، التي كان مقرراً عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات، بالحاجة إلى «إعادة تقييم شروط» الخطة المقترحة في مارس، من أجل التكيف مع «الوقائع على الأرض وطلب الدائنين».

كان لدى إيفرغراند، الذي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو من نحو 328 مليار دولار.

شهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه، تمويل مشاريع أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية، وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها، اعتباراً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات، ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين، وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وفي منتصف سبتمبر، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية، إنها أوقفت عدداً من موظفي إيفرغراند، من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.

وساهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة، في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، ما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.

في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة في شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن، التي كانت معروفة بمتانتها المالية.