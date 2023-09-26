جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم تبدأ مرحلة التصويت النهائي



أعلنت "جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم"، بدء مرحلة التصويت النهائي للمعلمين المتأهلين للدورة الرابعة.

وبلغ عدد المعلمين المتأهلين 25 معلماً، قدموا 25 مبادرة ريادية تتعلق بتطوير التعليم ومجتمع التعليم في مختلف المجالات، مثل الطاقة النظيفة والاستدامة والميتافيرس والتطبيقات الذكية التعليمية ودعم أصحاب الهمم والتعلم عن بعد.

وضمت قائمة المعلمين المتأهلين من دولة الإمارات العربية المتحدة، شيخة علي الزيودي، ومحمد فتحي مخيمر، وسليمة عبدالله السعدي، وسلمى محمد الكتبي، ومن المملكة العربية السعودية، منصور عبدالله المنصور، والدكتور سلطان سليمان العنزي، وحسين يحيى الحنشلي، ومن مملكة البحرين، زينب سعيد سلمان، وكوثر جعفر حمزة، ومن المملكة المغربية، مصطفى علي جلال، وحسناء التونسي بوشعلة، وأمل محمد أبو مسلم، ومن دولة الكويت، ثمر محمد الشناوي، وشريفة وائل المطوع، ومن جمهورية مصر العربية، ربيع عبدالوهاب محمود، وأحمد محمد مبروك علوان، وخديجة جمعة النجار، ومن المملكة الأردنية الهاشمية أحمد ربحي أبو شندي، وجواهر عبدالكريم الغويري، ومن الجمهورية العربية السورية، بارعة هيثم مسرابي، وحسن راشد العلي، ومن الجمهورية التونسية، وسيم العقربي الفقيه، ووداد فرحات بودريقة، ومن جمهورية العراق، المعلم أنس ذياب خلف، وجنان عبدالرازق عبدالعزيز.

ويمكن للجمهور التصويت للمبادرات الريادية من مختلف الدول المشاركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة أو زيارة صفحة التصويت مباشرة عبر الرابط vote.mbzaward.

وأكد الدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله”، رسخت أفضل الممارسات الريادية، لاستدامة التوجهات الاستراتيجية، واستشراف المستقبل، وتحقيق قفزات نوعية في مجال التعليم من خلال المعلم الذي يمثل القاعدة الصلبة والأساسية للتطور والتميز، وإثراء العملية التعليمية والتربوية.

وقال إن دعم القيادة الرشيدة للجائزة ساهم في تعزيز مكانتها العالمية، وكرّس الدعم اللازم لها لتحقيق فلسفتها التربوية، وأهدافها في تطوير النظم التعليمية والنهوض بها، وترسيخ القيم والممارسات المهنية المتميزة في الميدان التربوي، وتعزيز مكانة المعلم وتمكينه من أفضل الممارسات.

وأضاف الدرمكي أن معايير التقييم الخمسة للمرحلة الثانية، تتضمن المعايير الرئيسية والمشاريع والمبادرات والابتكار المجتمعي والمبادرة الريادية وتصويت الجمهور، وسيتم تقييم المعلمين المشاركين وفق المعايير الخمسة الرئيسية للجائزة بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى أربعة معايير أخرى هي المشاريع والمبادرات" 20 في المائة"، الابتكار "20 في المائة"، المبادرة الريادية "30 في المائة"، وتصويت الجمهور 10 في المائة.

وتعد المبادرات الريادية من المعايير المهمة للجائزة وترتبط بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وسيتم التصويت من قبل الجمهور على معيار المبادرات الريادية للمعلمين.

ونفذ المعلمون المشاركون في الجائزة مبادرات متنوعة ومنها مبادرات للمعلمين المشاركين من دولة الإمارات، شملت "منصة صندوق معارف الدولي للمعلمين"، ومبادرة "تطبيق أنماط التعلم لدى أطفال الروضة" للمعلمة شيخة علي الزيودي، ومبادرة "الطالب التقني للمعلمة سليمة عبدالله السعدي، ومبادرة "الواقع المعزز واستشراف مستقبل التعليم" للمعلم محمد فتحي مخيمر.

كما تتضمن مبادرات المعلمين من المملكة العربية السعودية مبادرة المعلم سلطان سليمان العنزي "الانتقال السريع نحو مستقبل مشرق"، ومبادرة "منصة ميتا علم - شغف التعليم الغامر في عالم الميتافيرس"، للمعلم منصور عبدالله المنصور، ومبادرة "تأهيل الطلاب لسوق العمل"، للمعلم حسين يحيى الحنشلي.

وتشمل أيضا مبادرات المعلمين من مملكة البحرين "أسهل" للمعلمة زينب سعيد سلمان، ومبادرة " منصة الإلكترونية- ملهمون لعالم شامل"، للمعلمة كوثر جعفر حمزة، ومن الكويت مبادرة" من أجل غدنا"، للمعلمة ثمر محمود الشناوي،

وكذلك مبادرة "عقول من ذهب" للمعلمة شريفة وائل المطوع، ومبادرات الأردن وهي مبادرة "المختبر الذكي"، للمعلمة جواهر عبدالكريم الغويري، ومبادرة " ميتافيرس.. تعليم من أجل المستقبل"، للمعلم أحمد ربحي أبوشندي.

بالإضافة إلى مبادرات المشاركين من المغرب وهي مبادرة "الإذاعة والتلفزة المدرسية من الطفل إلى الطفل"، للمعلم مصطفى علي جلال، ومبادرة مختبر المهارات الحياتية "مهد التنمية المستدامة"، للمعلمة حسناء التونسي بوشعلة، ومبادرة " قاعة اكتشاف المهن بوابة لتنمية المهارات الحياتية والوطنية"، للمعلمة أمل محمد أبومسلم، بجانب مبادرات المعلمين المشاركين من تونس وهي مبادرة " مدرسة ستيم المستقبلية" للمعلمة وداد فرحات بودريقة، ومبادرة " الألعاب الأولمبية للروبوتيك"، للمعلم وسيم العقربي الفقيه.

وهناك أيضا المبادرات الخاصة للمعلمين من العراق، وهي مبادرة المدرسة الخضراء للمعلمة جنان عبدالرزاق عبدالعزيز، ومبادرة "تطبيق الرياضيات"، للمعلم أنس ذياب خلف، ومبادرات المعلمين السوريين وهي ومبادرة "أحسب وألعب"، للمعلم حسن راشد العلي، ومبادرة "أنر مدرسة تضيء درباً"، للمعلمة بارعة هيثم مسرابي، علاوة على المبادرات الخاصة بالمعلمين المصريين وهي مبادرة " علمني"، للمعلم أحمد محمد مبروك، ومبادرة "اختلافهم بيكلمنا"، للمعلمة خديجة جمعة النجار، ومبادرة " رواد التحدي"، للمعلم ربيع عبدالوهاب محمود.

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