طرق دبي تُنظم مؤتمر التنقل ذاتي القيادة وتكرم الفائزين في التحدي غدا ً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غدا (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسطـ، وتقام هذه الدورة تحت شعار: "تمكين مستقبل التنقل"، وسيشهد اليوم الأول للمؤتمر تكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي خصص هذه الدورة لمحور الحافلات ذاتية القيادة.

ورحب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين والحضور في مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وللمؤتمر تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن تنظيم الهيئة، للمؤتمر والتحدي والمعرض المصاحب له، يأتي في إطار جهودها لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

وقال: يعد المؤتمر منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، تجمع الخبراء وأبرز المتخصصين من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى عبر جلسات حوارية وندوات وورش عمل للتعرف إلى آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها في القطاع الاستثماري واستراتيجيات التنقل المختلفة.

ويستقطب المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين أكثر من 2000 مشارك دولي، ويشهد عقد 18 ندوة وورشة عمل، و8 جلسات نقاشية،

وخمس جلسات متزامنة، وجلستان معرفيتان تستضيفهما جمعية مهندسي السيارات الدولية، ويستضيف المؤتمر 53 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة، ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر، السيد سام روجرز (الرجل الطائر)، وهو مصمم رئيس ورائد اختبارات في شركة غرافيتي إندستريز: (Gravity Industries)، وسيكون المتحدث الرئيس في الجلسة الافتتاحية، وسيستعرض في كلمته مستقبل التنقل باستخدام البدلة النفاثة: (Gravity Jet Suit)، وسيلقي الدكتور ستيفن شلادوفر، الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، الكلمة الختامية لليوم الأول، وسيلقي الدكتور ماركو بيلونيك، مؤسس شركة سويس مايل: (Swiss Mile)، الكلمة الافتتاحية الرئيسة في اليوم الثاني للمؤتمر، في حين سيلقي دنكان والكر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سكاي بورتس: (Skyports)، الكلمة الختامية للمؤتمر.

تحدي دبي

سيشهد اليوم الأول للمؤتمر، تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز مليونين و300 ألف دولار، منها مليوني دولار للفائزين في فئة الشركات الرائدة، و300 ألف دولار، للفائزين في فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.

وشهدت الدورة الثالثة للتحدي زيادة في عدد المشاركات في الفئتين، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 27 طلباً من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 130% لفئة الشركات الرائدة، وبنسبة 175% لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، وتأهلت 10 مؤسسات محلية وعالمية للمرحلة النهائية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، التي خصصت لمحور: (الحافلات ذاتية القيادة)، حيث تأهلت خمس شركات عالمية للمنافسة في المرحلة النهائية عن فئة الشركات الرائدة، وهي: ألكساندر دينيس من المملكة المتحدة، وبرايت درايف من مصر، وكينج لونغ من الصين، وكوادريبوت من فرنسا، وأي أوتو تكنولوجي من تايوان، وتأهلت خمس جامعات في فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، وهي: جامعة هيريوت وات دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، وجامعة دبي، وجامعة بولتون - رأس الخيمة، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

اختبارات للمتأهلين



خضعت الشركات العالمية المتأهلة في (تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة)، لاختبارات موحدة على جميع المشاركين، وُضعت من قبل خبراء عالميين، وقُسمت إلى اختبارات أساسية واختبارات متقدمة، وشملت السلامة المرورية، ونضج التكنولوجيا ذاتية القيادة، المستخدمة في الحافلات وراحة المستخدمين، إضافة إلى مصداقية الجهة، ورؤيتها المستقبلية، ودرجة الابتكار والمهارات، والخبرات ذات الصلة، وكذلك البعد التجاري لقابلية التشغيل والقيمة المضافة.

وجرت اختبارات الشركات المتأهلة في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023 عن فئة الشركات الرائدة، في موقع جرى تجهيزه مسبقاً بالشراكة مع سلطة واحة دبي للسيليكون، في منطقة واحة دبي للسيليكون، وفقاً لمتطلبات السلامة.

أما بخصوص الاختبارات الخاصة بفئة الجامعات، فقد عُرضَ النموذج الأولي الخاص بكل جامعة في الحرم الجامعي الخاص بها، حيث تكون عملية التقييم بناءً على الحلول المقدمة من قبل الجامعة، التي تتعلق بتحسين خدمة الركاب، والتكامل مع الحافلات ذاتية القيادة، ونضج الحلول المقدمة.

40 عارضاً



يصاحب المؤتمر معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 40 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، من بينها: جنرال موتروز كروز، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وروبتيلا، وإس جي إس جلف، والنابودة، وترابيز، وماينوس زيرو، ودبي للتكنولوجيا، وطلبات، وبيستراك، حيث ستقدم هذه الشركات أحدث التقنيات في مجال التنقل الذكي المستدام، كما يتاح للزوار الفرصة للتعرف إلى مركبات كروز ذاتية القيادة التي ستطلق في دبي بالتعاون مع شركة كروز الرائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة نهاية العام الجاري.

رعاة الحدث

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات، مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، بالشراكة والتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، ومتحف المستقبل، جمعية مهندسي السيارات الدولية.

ويحظى الحدث برعاية كل من الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وشركة سويدان التجارية – النابودة، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، وشركة ترابيز ميدل إيست، وشركة مابابل Mappable، وتاكسي دبي، وشركة طلبات، وأمينكو لخدمات الحراسة، ودولر لتأجير السيارات، وشركة الاتحاد الهندسي: (خطيب وعلمي).

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