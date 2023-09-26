حميد النعيمي يصدر مرسوماً بإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة عجمان



أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2023، بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

ويأتي إنشاء المكتب بهدف تعزيز مكانة إمارة عجمان وهويتها الإعلامية بما يدعم تأثيرها الإقليمي والدولي، وترسيخ مبدأ الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول مشاريع الحكومة ومبادراتها، والمساهمة في إبراز إنجازاتها والترويج لها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية والتنموية، بالإضافة إلى توفير سياسة إعلامية مستدامة تواكب التغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام المختلفة.

ويتولّى المكتب مجموعة اختصاصات لدعم وقيادة منظومة إعلامية حكومية متكاملة ، من خلال إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الإعلامية للحكومة بما يتفق مع التوجّهات الإعلامية للدولة التي ترسّخ القيم والهوية الوطنية وتعزّز مكانة الدولة على الخريطة الإعلامية العالمية، حيث يختص المكتب بتنفيذ المشاريع والمبادرات الإعلامية وتمثيل الإمارة لدى وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتزويدها بالأخبار والفعاليات والمناسبات الخاصة بالحكومة، بالإضافة إلى دوره في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي بالجهود الحكومية والمشاريع الاستراتيجية.

وينص المرسوم على أن يكون المكتب الإعلامي الجهة الحكومية المختصة بالتغطيات الإعلامية لصاحب السمو حاكم عجمان، وولي العهد على مستوى الإمارة والحكومة.

وسيكون للمكتب صلاحيات التنظيم والإشراف على المواد الإعلامية المرتبطة بمشاريع ومبادرات الجهات الحكومية المحلية في مختلف المجالات، كما سيعمل المكتب على توحيد الخطابات والرسائل الإعلامية الصادرة عن الجهات الحكومية والتي تعكس رؤية وتطلعات الإمارة وتعزز سمعتها الإيجابية محلياً ودولياً.

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