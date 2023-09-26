بي إم دبليو تحصل على موافقة السكان لبناء مصنع للبطاريات في بافاريا

ساد ارتياح في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، بعد موافقة سكان قرية بافارية على بناء شركة بي إم دبليو مصنعاً للبطاريات، يعد حاسماً في تحولها تماماً إلى تصنيع السيارات الكهربائية.

نجحت الشركة في الحصول على موافقة 75 % من 2700 شخص، هم سكان بلدة شتراسكيرشن الهادئة، التي تبعد ساعة ونصف ساعة عن ميونيخ، في استفتاء أجري الأحد، بعد أشهر من الانقسام حول المشروع، الذي يحمل قيمة رمزية، نظراً للتباطؤ الذي يعانيه قطاع السيارات الألماني، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلبيات من الخارج.

ويضاف إلى ذلك ازدياد التشدد في اللوائح المنظمة للقطاع، وإعانات الدعم التي تقدمها الحكومات في بلدان أخرى، لا سيما في الولايات المتحدة.

قالت إيلكا هورستماير رئيسة الموارد البشرية في شركة بي إم دبليو، في بيان مساء الأحد، إن نتيجة الاستفتاء «إشارة مهمة» لمستقبل ألمانيا الاقتصادي.

تعتزم الشركة إنتاج 600 ألف بطارية عالية الجهد سنوياً، في الموقع الذي يتوقع أن يتجاوز عدد العاملين فيه في نهاية المطاف 3200 شخص. وسيستفيد من هذا الإنتاج خصوصاً مصنع دنغولفنغ في الجنوب، وهو أكبر مصانعها في ألمانيا وأوروبا.

كان من شأن رفض المشروع أن يثبط استراتيجية المجموعة للانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل، وإطلاق مجموعتها الجديدة منها في عام 2025.

ونظراً لأن البطاريات كبيرة وثقيلة، يجب أن تكون مصانع إنتاجها قريبة قدر الإمكان من خطوط تجميع المركبات. وهي استراتيجية تطبقها بي إم دبليوم على مصانعها في الخارج، في المجر والولايات المتحدة والمكسيك والصين.

وتم اختيار بلدة شتراسكيرشن، لأنها تلبي هذا المعيار. لكن قسماً من السكان عارضوا ذلك، خوفاً من تحويل أراضيهم الريفية، جنوب نهر الدانوب والغابة البافارية، إلى منطقة صناعية، وزيادة حركة المرور على الطرق.

وقال توماس سبوتزل المتحدث باسم حركة معارضة، إن بناء المصنع سيؤدي إلى «تدمير أكثر من 100 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة إلى الأبد».