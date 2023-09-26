مصر تطرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول



أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الاثنين طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة.

وتمتد فترة تلقى العروض في المزايدة حتى 25 فبراير شباط 2024.

وأضافت الوزارة أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية، واثنتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن المزايدة الجديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وأضاف أن مصر بهذا الطرح "تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط".

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزا إقليميا للطاقة.







