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بعد أمريكا.. اليابان تقر عقار ليكيمبي لعلاج الزهايمر

9/26/2023 3:03:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة الأدوية اليابانية إيساي اليوم الاثنين إن وزارة الصحة بالبلاد أقرت استخدام عقار ليكيمبي لعلاج مرض ألزهايمر الذي طورته إيساي مع شركة بايوجن ومقرها الولايات المتحدة.

يأتي هذا بعد أن أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة بالمصادقة على الدواء في أغسطس ، وذلك عقب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عليه في يوليو .

وهذا العقار هو أول علاج ثبت أنه يبطئ تطور المرض في مراحله المبكرة.

غير أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أمرت بوضع تحذير على الدواء يشير إلى خطر حدوث تورم خطير في المخ شأنه شأن أدوية ألزهايمر الأخرى من نفس الفئة.

وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في إيساي في أغسطس
إن الشركة تتوقع بدء تسويق عقار ليكيمبي في اليابان في غضون نحو 60 يوما من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

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