القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات السبت المقبل

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 28 رسمياً، في العاشرة من صباح يوم السبت المقبل، الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأوضحت القرية العالمية أن الباقات ستكون متوفرة حصرياً، عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني، حيث ستمنح كل باقة حاملها مجموعة واسعة من المزايا والتجارب المميزة للاستمتاع بها طوال الموسم.

ونظراً للطلب الكبير الذي شهده الحجز المسبق لهذه الباقات الأسبوع الماضي، تنصح القرية العالمية ضيوفها بالاستعداد المسبق، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني tickets.virginmegastore.me.

وتتوافر باقات كبار الشخصيات بفئات متنوعة، تشمل الماسية بسعر 7,000 درهم للباقة الواحدة، والبلاتينية مقابل 2,950 درهماً للواحدة، والذهبية مقابل 2,250 درهماً، والفضية 1,750 درهم. واحتفاءً بموسمها الـ 28، كشفت القرية العالمية، أنها أعدت مفاجأة رائعة لضيوفها، ستكون مخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته، على شيك ذهبي بقيمة 28,000 درهم.

وستفتح القرية العالمية أبوابها مجدداً في 18 أكتوبر 2023، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم الـ 28 خلال الأسابيع القليلة القادمة.

لمحة عن مزايا باقات كبار الشخصيات لموسم القرية العالمية الـ 28:



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تذاكر دخول كبار الشخصيات

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ملصقات ومزايا مواقف سيارات كبار الشخصيات



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بطاقات الروائع، التي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية، مثل متحف «ريبليز صدق أو لا تصدق!»، وعرض «سايبر سيتي» الشيق، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال.

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دخول مجاني أو برسوم مخفضة إلى باقة واسعة من تجارب القرية العالمية المميزة والممتعة، وعلى وجهات ترفيهية متنوعة في دبي.

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سيحصل أصحاب الباقات البلاتينية على قسائم تتيح لهم التنقل بسيارة الأجرة داخل الوجهة، وغسيل السيارة وخدمة حمل المشتريات.