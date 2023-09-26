شاهد.. شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم

شاهد.. شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم
التاريخ
9/26/2023 3:03:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت شرطة دبي، اليوم،
تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم بقيمة 3 مليارات درهم، في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق.
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