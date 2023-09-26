فرنسا.. اليمين مستمر في الهيمنة على «الشيوخ» وانتكاسة لماكرون

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا، استمرار سيطرة اليمين على مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي والصعوبات التي يواجهها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، في اقتراع شهد عودة التجمع الوطني مع ثلاثة أعضاء.

وقال زعيم حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، برونز ريتايو: تعززت غالبية اليمين والوسط في مجلس الشيوخ، وستبقى مجموعة حزب الجمهوريين الأكبر بأشواط.

وقبل ثمانية أشهر من الاستحقاق المقبل المتمثل بالانتخابات الأوروبية، كان التنافس على 170 مقعداً من أصل 348 لولاية من ست سنوات في حوالى أربعين مقاطعة. وفي العام 2026 ستشمل الانتخابات المقاعد الـ 178 الأخرى في المجلس.

ويجدد لنصف مجلس الشيوخ تقريباً، كل ثلاث سنوات بالاقتراع غير المباشر، فخلافاً لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام المباشر ولكن من قبل نحو 150 ألف ناخب يُعرفون باسم الناخبين الكبار، ويأتون بنسبة 95 % من المجالس البلدية حيث حقق اليمين نتائج جيدة ي املدن المتوسطة.

ويعكس هذا المجمع الانتخابي نتائج الانتخابات المحلية والذي يفتقر فيه حزب النهضة بزعامة ماكرون إلى القاعدة الشعبية وكان أداؤه سيئاً باستمرار.

ورأى ريتايو، أن رئيس الجمهورية مني بفشل جديد في مجلس الشيوخ. وكان لافتا خسارة سكرتيرة الدولة لشؤون المواطنة، سونيا باكيس، الوزيرة الوحيدة المرشحة في الدورة الثانية في مقاطعة كاليدونيا الجديدة أمام المرشح المنادي بالاستقلال روبير كزوي.

وعاد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى مجلس الشيوخ معلناً حصوله على ثلاثة مقاعد. ويتمتع مجلس الشيوخ بصلاحيات فهو ينظر بالقوانين ويصوت عليها مع الجمعية الوطنية ويعنى بالمسائل الدستورية خصوصاً. ويمكن لمجلس شيوخ غير متعاون أن يتسبب بعراقيل كبيرة للحكومة.

وسيطر اليمين على مجلس الشيوخ في السنوات الأخيرة باستثناء الفترة بين عامي 2011 و2014 عندما ذهبت السيطرة إلى الاشتراكيين.

وخسر حزب ماكرون الغالبية المطلقة في البرلمان خلال انتخابات العام 2022، لكنه اعتمد للمصادقة على سلسلة من القوانين، بينها إصلاح نظام التقاعد، على مادة مثيرة للجدل تسمح بتمرير مشاريع القوانين بدون تصويت.



