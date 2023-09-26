سال السعودية قد تجمع ما يصل إلى 678 مليون دولار في اكتتاب عام

كشفت شركة "سال" السعودية للخدمات اللوجستية اليوم الاثنين عن نطاق سعري لسهمها في اكتتاب عام بما قد يمكنها من جمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار).

الشركة مملوكة بنسبة 70 بالمئة للخطوط السعودية وبنسبة 30 بالمئة لشركة ترابط لخدمات الشحن الجوي وتطرح الشركتان معا حصة تبلغ 30 بالمئة في سال للاكتتاب العام تشمل 24 مليون سهم عادي.

وحددت سال النطاق السعري بين 98 ريالا (26.13 دولار) و106 ريالات للسهم.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال بما يشير إلى قيمة سوقية وقت الإدراج تتراوح بين 7.84 مليار ريال و8.48 مليار ريال.

وشركة إتش.إس.بي.سي العربية السعودية هي المستشار المالي الوحيد ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب.

ومجال الطيران جزء من استراتيجية الحكومة لتحول المملكة إلى مركز نقل ولوجستيات عالمي بحلول 2030 ومطار الرياض هو مقر لشركة طيران جديدة ستنافس شركات كبرى في المنطقة مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وسال من الشركات الأساسية في هذا القطاع في المملكة إذ تبلغ حصتها من السوق نحو 95 بالمئة وتقدم خدمات في 18 مطارا محليا كما تتعامل مع شحنات التوقف المؤقت والصادرات.

وسجلت سال إيرادات بلغت 1.22 مليار ريال لعام 2022 وصافي دخل بلغ 362 مليون ريال. وانضمت إلى عدد كبير من الشركات التي تسعى للإدراج في البورصة السعودية وهي أكبر سوق بالمنطقة.

وقالت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز الأسبوع الماضي إنها حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي مما يعني ضمنا تقديرا يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة.

وقفزت أسهم شركة لومي السعودية لتأجير السيارات بما يصل إلى 30 بالمئة عن سعر الطرح عند الإدراج اليوم الاثنين بعد أن جمعت 290 مليون دولار من طرحها العام الأولي لحصة 30 بالمئة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في الخمسة عشر عاما الماضية.

وكان هناك 23 إدراجا جديدا في البورصة في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.



