سهم لومي السعودية يقفز 30% مع أول ظهور له في بورصة الرياض



قفزت أسهم شركة" لومي" السعودية لتأجير السيارات اليوم الاثنين بما وصل إلى 30 بالمئة فوق سعر إدراجها في السوق، بعدما جمعت الشركة 290 ​​مليون دولار في طرح عام أولي.

"لومي"، التي أدرجت 30 بالمئة من أسهمها في الطرح العام الأولي، هي وحدة تابعة لشركة سيرا، وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وارتفعت الأسهم إلى 85.8 ريال (22.87 دولار) في التعاملات المبكرة ببورصة الرياض بعدما سجلت عند الفتح 72.6 ريال. وكان سعر الاكتتاب العام البالغ 66 ريالا للسهم عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية حوالي سبعة في المئة، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وذلك وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وأظهر بحث أجرته شركة جلاسجو للأبحاث والاستشارات أنه من المتوقع أن تنمو سوق تأجير السيارات السعودي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6 بالمئة حتى عام 2027، ليصل حجم السوق إلى 9.8 مليار ريال.

وجاء إدراج لومي في الوقت الذي بدأ فيه نشاط الطرح العام الأولي في الخليج في الانتعاش بعد بداية بطيئة لعام 2023، مع هدوء في برنامج الخصخصة في دبي وبداية بطيئة في السعودية.

وقالت شركة إي.واي للاستشارات في تقرير في وقت سابق من الشهر إن جهات الطرح من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام، الجزء الأكبر منها من السعودية والإمارات.

ويقل هذا بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، الذي كان عاما قويا بالنسبة لسوق الطروحات العامة الأولية في الخليج.