سهم لومي السعودية يقفز 30% مع أول ظهور له في بورصة الرياض

سهم لومي السعودية يقفز 30% مع أول ظهور له في بورصة الرياض
التاريخ
9/26/2023 3:03:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قفزت أسهم شركة" لومي" السعودية لتأجير السيارات اليوم الاثنين بما وصل إلى 30 بالمئة فوق سعر إدراجها في السوق، بعدما جمعت الشركة 290 مليون دولار في طرح عام أولي.
"لومي"، التي أدرجت 30 بالمئة من أسهمها في الطرح العام الأولي، هي وحدة تابعة لشركة سيرا، وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.
وارتفعت الأسهم إلى 85.8 ريال (22.87 دولار) في التعاملات المبكرة ببورصة الرياض بعدما سجلت عند الفتح 72.6 ريال. وكان سعر الاكتتاب العام البالغ 66 ريالا للسهم عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.
وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية حوالي سبعة في المئة، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وذلك وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.
وأظهر بحث أجرته شركة جلاسجو للأبحاث والاستشارات أنه من المتوقع أن تنمو سوق تأجير السيارات السعودي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6 بالمئة حتى عام 2027، ليصل حجم السوق إلى 9.8 مليار ريال.
وجاء إدراج لومي في الوقت الذي بدأ فيه نشاط الطرح العام الأولي في الخليج في الانتعاش بعد بداية بطيئة لعام 2023، مع هدوء في برنامج الخصخصة في دبي وبداية بطيئة في السعودية.
وقالت شركة إي.واي للاستشارات في تقرير في وقت سابق من الشهر إن جهات الطرح من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام، الجزء الأكبر منها من السعودية والإمارات.
ويقل هذا بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، الذي كان عاما قويا بالنسبة لسوق الطروحات العامة الأولية في الخليج.
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