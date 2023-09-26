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حتا يفقد حظوظه في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

9/26/2023 3:03:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ودع حتا آمال التأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بعد خسارته الجولتين الأولى والثانية في المجموعة الثانية للبطولة، بينما اقترب بني ياس وشباب الأهلي من التأهل إلى الدور نصف النهائي، وأبقى الوصل والجزيرة وعجمان والنصر والعين على حظوظهم في الوصول إلى المربع الذهبي.
وخسر حتا أمام ضيفه شباب الأهلي بنتيجة أشواط 1-3، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وقبلها خسر أمام النصر بنتيجة أشواط 0-3، وضعفت حظوظ العين بخسارته أمام مضيفه الوصل بنتيجة أشواط 1-3، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى، أول من أمس، وقبلها خسر من بني ياس بالنتيجة نفسها في الجولة الأولى.

فوز

بينما اقترب بني ياس من الوصول إلى المربع الذهبي بفوزه في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بنتيجة أشواط 3-1 على ضيفه الجزيرة حامل اللقب، الذي فاز في الجولة الأولى على الوصل بنتيجة أشواط 3-1، وكذلك شباب الأهلي من الوصول إلى المربع الذهبي بفوزه على عجمان بنتيجة أشواط 3-2 في الجولة الأولى، وعلى حتا 3-1 في الجولة الثانية، التي شهدت أيضاً فوز عجمان بنتيجة أشواط 3-2 على النصر، الذي فاز بدوره في الجولة الأولى على حتا 3-0.

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