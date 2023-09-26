النيابة العامة تصدر أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا بعد فيضانات درنة

النيابة العامة تصدر أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا بعد فيضانات درنة
التاريخ
9/26/2023 3:03:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
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