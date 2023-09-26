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النيابة العامة تصدر أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا بعد فيضانات درنة

9/26/2023 3:03:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.

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