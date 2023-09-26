«دناتا» تقدم المناولة الأرضية لـ «هينان إيرلاينز» الصينية في ميلانو

فازت شركة «إيربورت هاندلينغ»، مشروع «دناتا» المشترك، بعقد لعدة سنوات، لتقديم خدمات المناولة الأرضية لعمليات الناقلة الصينية «هينان إيرلاينز»، في مطار ميلانو مالبينسا بإيطاليا.

وسوف تتولى شركة «إيربورت هاندلينغ»، بموجب العقد، تقديم مجموعة من خدمات الركاب والأمتعة وساحة الطائرات لشركة «هينان إيرلاينز»، التي تشغّل ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميلانو ومطار شنزن باوان الدولي في جمهورية الصين الشعبية، بطائرات البوينغ 9-787.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيربورت هاندلينغ» ألبرتو موروسي: «نحن فخورون وسعداء بخدمة هينان إيرلاينز في مطار ميلانو مالبينسا، ونتطلع إلى توفير أعلى مستوى من الجودة والسلامة للناقلة وعملائها. وسوف نواصل بذل قصارى جهدنا، لنكون المزود المفضّل لخدمات الطيران والسفر عبر جميع عملياتنا».

وشركة «إيربورت هاندلينغ» هي المزود الرائد للخدمات الجوية في مطاري ميلانو، مالبينسا (MXP) ولينيت (LIN)، وتعدّ شريكاً موثوقاً لأكثر من 60 ناقلة جوية، حيث تتعامل فرقها المتخصصة مع أكثر من 25 مليون مسافر، و96 ألف رحلة سنوياً. والمساهم الأكبر في شركة «إيربورت هاندلينغ» هي دناتا، اللاعب العالمي في قطاع الخدمات الجوية الشاملة، والتي تخدم أكثر من 300 شركة طيران في أكثر من 120 مطاراً في 16 دولة.

وتأسست «دناتا»، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة، في أكثر من 38 دولة، عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV، بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.