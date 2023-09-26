وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تبدأ التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية



أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن بدء التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية (UAEPass) للمتعاملين والشركات مع أنظمة وخدمات الصناعة والمواصفات والمطابقة والاعتماد الوطني، وذلك للحصول على هذه الخدمات بشكل حصري من خلال الهوية الرقمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد حميد حسن الشامسي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استجابة متعاملي الوزارة في التسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAEPass) بشكل لافت خلال الفترة التجريبية، حيث مثل هذا الإجراء خطوة استباقية مهمة لتعزيز وكفاءة وفعالية تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمات بشكل أكثر مرونة، بما ينعكس على أداء ونمو القطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى توفير الوقت والجهد عن طريق الوصول الإلكتروني المرن لخدمات الوزارة، وهو ما يعزز من جهود التنافسية والاستدامة.

وأضاف أن عدد الشركات المسجلة والمنضمة إلى (UAEPass) بلغ 16574، وهي زيادة مهمة تعكس حرص متعاملي الوزارة على التعاون مع الوزارة من خلال تفهمهم لأهمية التسجيل والانضمام للهوية الرقمية، والتي تتيح لهم الوصول الفوري والآمن إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، وإيمانهم بما حققته الهوية الرقمية من تبسيط للإجراءات الإدارية وتحسين التفاعل بين الوزارة والمتعاملين، مشيراً إلى أن توفير الخدمات بشكل سلس وفعال يواكب توجهاتها والاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي.

ودعا مدير إدارة سعادة المتعاملين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المتعاملين إلى ضرورة الانضمام إلى النظام الجديد للهوية الرقمية، والذي يساعدهم في تحسين بيئة الأعمال وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية والذكية، خصوصاً وأن التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا يمثل توجهاً حكومياً لتوفير الخدمات بكفاءة وفعالية أكبر للشركات والمتعاملين الأفراد.

وطبقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عملية التحول الإلكتروني والتي دخلت حيز التنفيذ الإلزامي منتصف شهر يوليو الماضي، والتي أتاحت إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، كما حرصت الوزارة على نشر مجموعة من التعميمات والرسائل والأدلة الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية على الشركات والمتعاملين لتوضيح آلية التسجيل وربط حسابات المتعاملين بالهوية الرقمية.

وبإمكان متعاملي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الحصول على تطبيق الهوية الرقمية UAEPass للهواتف الذكية والتسجيل من خلال منصتي Apple Store وGoogle Play، ويتم التسجيل للمتعاملين عبر خطوات مبسطة، تتضمن إدراج بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني، وإنشاء كلمة سر، ومن ثم الحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.



