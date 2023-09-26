رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة
التاريخ
9/26/2023 3:03:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي رقم " 26 " لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم " 4 " لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة.
ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة "رئيس الديوان" بكلمة "الوزير" ، كما تستبدل عبارة "رئيس ديوان الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة " وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم " 4 " لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
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