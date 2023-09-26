رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي رقم " 26 " لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم " 4 " لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة.

ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة "رئيس الديوان" بكلمة "الوزير" ، كما تستبدل عبارة "رئيس ديوان الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة " وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم " 4 " لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.



