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ملف الهجرة يفجّر الخلافات بين بولندا وألمانيا

9/26/2023 3:03:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهم وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، المستشار الألماني، أولاف شولتس، بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وكتب الوزير في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد على موقع «إكس»، أن أحدث تصريحات السياسي الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أشارت إلى محاولة للتأثير على الحملة الانتخابية الحالية. وتشهد بولندا حاليا حملة انتخابية ساخنة قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر المقبل.

وفي تجمع حاشد للحزب الاشتراكي الديمقراطي في نورنبرج الألمانية السبت الماضي، دعا شولتس إلى كشف ملابسات مخالفات محتملة في إصدار التأشيرات في بولندا المجاورة لألمانيا، وذلك في ضوء الوضع على الحدود.

وقال شولتس: «لا أريد أن يتم من بولندا تمرير المهاجرين ببساطة إلينا، ثم نخوض هنا نقاشاً حول سياستنا الخاصة باللجوء... يتعين تسجيل كل من يصل إلى بولندا هناك وإخضاعه لإجراءات اللجوء هناك»، موضحاً أن التأشيرات التي يتم توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، مؤكداً ضرورة مناقشة هذا الأمر مع الحكومة البولندية.

ورد وزير الخارجية البولندي قائلاً: «صلاحيات المستشار الألماني لا تشمل يوضوح الإجراءات السارية في بولندا»، متهماً شولتس بانتهاك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، مطالباً إياه بالامتناع في المستقبل عن الإدلاء بتصريحات من شأنها الإضرار بالعلاقات المتبادلة.

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