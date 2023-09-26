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أسهم أوروبا تتراجع.. واليابانية تتنفس من جديد

9/26/2023 3:03:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات في آخر أسبوع في الربع الثالث من العام على تراجع، إذ شعر مستثمرون بالقلق إزاء توجه أسعار الفائدة للبقاء مرتفعة لفترة أطول، كما ضغط ضعف أسهم الشركات المنكشفة على الصين على المؤشر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة خلال التداولات.

ونزل مؤشر داكس الألماني 0.3 في المئة، مع تنامي المخاوف بشأن أوضاع أكبر اقتصاد في القارة، بعد أن قال وزير البيئة إن الحكومة ستعلق إلى أجل غير مسمى خطط معايير العزل الأكثر صرامة للبنايات، لمساعدة القطاع المتعثر.

والأسهم الألمانية صاحبة أسوأ أداء في المنطقة حتى الآن في هذا الفصل، إذ تراجعت 3.9 في المئة، مقارنة مع 2.2 في المئة، تراجعها ستوكس 600.

وهبطت أسهم السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، مثل إل.في.إم.إتش، بنسبة 0.6 في المئة، وكيرينج بنسبة اثنين في المئة، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو في ثاني أكثر اقتصاد في العالم.

اليابان

صعد المؤشر نيكاي الياباني بقوة، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها، بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع نيكاي 0.85 في المئة، لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39 في المئة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكاي يومياً في أسبوع، كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة، لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط نيكاي 3.37 في المئة في الأسبوع الماضي، ما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء، وصعد 2.69 في المئة، بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكاي، وهو سهم شركة دايتشي سانكيو، الذي قفز 7.56 في المئة.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 3.87 في المئة، وسهم شركة سكرين هولدينغز لمعدات تصنيع الرقائق 4.89 في المئة.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع، وتراجع قطاع البنوك 2.62 في المئة، والشحن 1.94 في المئة.

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