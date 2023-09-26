أبوظبي للزوارق السريعة بطلاً لمونديال الفورمولا 2 في البرتغال



توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وشعب الإمارات، بمناسبة فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على أداء الفريق الإماراتي وتحقيق راشد القمزي لقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخ الفريق على زورق أبوظبي 35، في مدينة "فيلافيلها" البرتغالية بالمرحلة الأخيرة من البطولة ووصوله للنقطة رقم 75 في صدارة الترتيب العام للبطولة.

وأضاف: "قدم راشد القمزي موسماً مميزاً، واستطاع صعود منصة التتويج في كل جولات البطولة، وسجل نفسه بقوة بطلاً بوصوله للنقطة 75 مقترباً من العلامة الكاملة هذا الموسم، وبكل فخر نشيد بسفراء زوارق وأبطال فريق أبوظبي الذين رفعوا اسم الإمارات وعلمها عالياً في جميع مشاركاتهم".

وأكد أن كوادر فريق أبوظبي وما تقدمه في الوقت الحالي من تميز وتفوق على الصعيد العالمي في الوقت الحالي، تعد فخر للرياضة الإماراتية وإنجازاتها على مستوى الرياضات البحرية.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رسالة تشجيع لفريق أبوظبي الذي سيخوض نهاية الأسبوع المقبل أيضاً منافسة جديدة عبر المشاركة في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في إيطاليا، بتواجد ثاني القمزي وراشد القمزي، مشيرا إلى ثقته في استمرار مسيرة الإنجازات.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان عن القيمة الكبيرة التي يحملها فريق أبوظبي في الوقت الحالي كممثل للرياضات البحرية الإماراتية في مختلف البطولات الدولية والتي تضم بطولات الفورمولا بأنواعها والدراجات المائية والشراع الحديث، حيث ساهم في نشر اسم الإمارات، وتعزيز تواجده الدولي عبر المنافسات كافة.

ونجح راشد القمزي في حصد لقب الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي أقيمت في البرتغال مساء أمس الأحد، على زورق أبوظبي 35، بعد تمكنه من الصمود في المركز الأول عبر السباق لعدد 44 دورة كاملة، ورفع رصيده للنقطة 75 في صدارة الترتيب العام.

وضمن القمزي اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة بعد أن وصل للنقطة رقم 55، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه في جدول الترتيب العام، ليحقق اللقب للموسم الرابع، بعد أعوام 2017، و2019، و2021.

وحصد القمزي المركز الأول في جولتي ليتوانيا وإيطاليا، وجاء ثالثاً في البرتغال، ثم حصد لقب الجولة الرابعة، لينهي الموسم بأفضل النتائج والإنجازات.

وسيشارك راشد القمزي الأسبوع المقبل في رابع جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 إلى جانب ثاني القمزي، ضمن خطة تأهيله وإعداده من أجل المشاركة في منافسات الفورمولا1 أيضاً.