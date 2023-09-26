روسيا تشن هجوماً جديداً على أوديسا الأوكرانية

هاجمت روسيا مجدداً منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بواسطة 19 مسيّرة و14 صاروخا، ما أدى إلى إصابة امرأة وأضرار في منشأة مرفئية، على ما أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين.

وأوضح الحاكم أوليغ كيبر عبر تلغرام، أن موسكو هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ، متحدثاً عن ضربات عدة من بينها هجوم على "منشأة مرفئية. وأضاف كيبر: أصيبت مدنية نقلت إلى المستشفى.

وأفاد الجيش الأوكراني، أن روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة وصاروخين من طراز أونيكس و 12 صاروخاً من نوع كاليبر. وأكد المصدر نفسه أن غواصة شاركت أيضاً.

وقال الجيش، إن الدفاعات الجوية أسقطت كل المسيّرات و11 صاروخا من طراز كاليبر، مشيرة إلى أن مدينة أوديسا الساحلية تعرضت لأضرار كبيرة، وأن حريقاً اندلع في فندق لكن سرعان ما أخمد.

وأشار الجيش، إلى أن اثنَين من الصواريخ الـ11 التي دُمّرت أُسقطا في منطقتَي ميكولايف

وكيروفوغراد، فيما دُمّرت الغالبية العظمى منها فوق أوديسا.

ولفتت الناطقة باسم الجيش الأوكراني، ناتاليا غومنيوك، إلى أن صاروخًا من طراز أونيكس دمّر مخزناً للحبوب فارغًا في ميناء أوديسا.

وأكّد الجيش، أن مستودعات وشركات تضرّرت بسقوط حطام في ضاحية أوديسا. وتستهدف القوات الروسية بانتظام هذه المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا والمطلة على البحر الأسود والتي تضم منشآت مرفئية حيوية للتجارة البحرية.

وكثرت الهجمات منذ التخلي في يوليو عن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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