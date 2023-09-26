الأردن.. ضبط 21 شخصاً يمارسون طب الأسنان بلا شهادة

أكد الدكتور القدومي

نقيب أطباء الأسنان في الأردن أن هناك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء، حيث بلغ عددهم نحو 21 شخصًا. وقد تم رصد هؤلاء الأشخاص وضبطهم من قبل النقابة، إلا أن النقابة ليس لديها صلاحية إغلاق هذه المنشآت، وتعتمد هذه الصلاحية على وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بخصوص هذه المخالفات من قبل أطباء الأسنان، ويتمنون أن يتم التعاون مع الوزارة لتفعيل القوانين وإغلاق هذه المنشآت المخالفة، بهدف حماية المواطن والمريض وفق صحيفة الرأي الأردنية.



وفي إطار تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد، أعلن الدكتور القدومي عن عزمه عقد ندوة مع السلك القضائي لمناقشة هذه المسائل بتفصيل مع قضاة مختصين في هذا المجال، بهدف تعزيز تفعيل القوانين وحماية مهنة طب الأسنان ومصلحة المرضى.





وقال الدكتور نقيب أطباء الأسنان عازم القدومي، إن المطالب المتعلقة بحقوق المهنة والعلاوات قد تم حلها تقريباً بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم إغلاق الملف بشكل كامل. وأوضح الدكتور القدومي أن أحد أبرز المسائل التي تم التطرق إليها هي ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بإغلاق المنشآت المخالفة في مجال طب الأسنان. و