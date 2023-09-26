ألفا ظبي تستحوذ على حصة الأغلبية في ماتيتو هولدنجز



أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة

للاستثمارات المالية شراء حصة أغلبية في شركة حلول المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي

ماتيتو هولدنجز

من شركات ميتسوبيشي وميتسوبيشي هيفي إنداستريز وجلف كابيتال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لم يتم الكشف عن شروط الصفقة، في حين ستحتفظ عائلة غندور الشريك المؤسس في ماتيتو بأدوارها القيادية في الشركة بعد اتمام الصفقة.

وقال طلال غندور الرئيس التنفيذي المشارك في متيتو

إن استثمار ألفا ظبي القابضة في الشركة يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به ماتيتو كشركة رائدة في مجال حلول إدارة شبكات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وبخاصة في

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

والتي تعتبر واحدة من أكثر مناطق العالم معاناة من نقص المياه.

وفي الشهر الماضي أعلنت ألفا ظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائجها المالية النصف سنوية لعام 2023، حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباح المجموعة ليبلغ 3ر10

مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 30% سنويا.