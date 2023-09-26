«إيه.سي.3.دي» للبناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد تطلق عملياتها في دبي



تماشياً مع استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030، أطلقت شركة البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد «إيه.سي.3.دي» (AC3D) عملياتها في دبي.



جاء الإعلان خلال انعقاد أولى فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للهندسة العكسية والتصنيع التجميعي (ReAM 2023)، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر في فيستيفال أرينا بدبي.

ومن خلال التركيز على المباني السكنية منخفضة الارتفاع والعقارات التجارية والبنية التحتية، تمهّد «إيه.سي.3.دي» الطريق لأعمال بناء وتشييد أكثر استدامة، متعهدةً بجعل عملية البناء أكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار ضعف ونصف، وأقل تطلّباً من حيث العمالة. وتهدف الشركة إلى تنشيط عمليات البناء وتحقيق زيادة تصل إلى أربعة أضعاف من حيث السرعة، فضلاً عن استخدام مواد الطباعة المستدامة.



ومن المتوقع أن يصل سوق البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد إلى 2.5 مليار دولار في عام 2025، محققاً ارتفاعاً كبيراً من مستوى بلغ 500 مليون دولار في عام 2023. تحدد استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030 هدفاً هاماً يتمثل في تنفيذ 25٪ من المباني بالطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2030.



وتستخدم «أي.سي.3.دي» (AC3D) ومقرها الولايات المتحدة مواد مستدامة للطباعة ثلاثية الأبعاد مثل الجيوبوليمر الخالي من الأسمنت، ويضمن عملية بناء شبه صفرية من حيث الانبعاثات.

وقال بوريس كوزلوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه.سي.3.دي»: «إن مهمتنا المتمثلة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لقطاع البناء والتشييد تبدأ في دبي. بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والنفايات، فإن تقنية التكامل الرأسي التي نتبعها تمكننا من تمهيد الطريق للمنازل الموفرة للطاقة، مما يتيح إنشاء تصميمات معمارية مرنة تتكيف مع كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى تقليل كمية النفايات الناتجة عن عملية البناء وضمان قدرة المباني على مقاومة الكوارث الطبيعية».

وتم تجميع طابعات الجيل التالي ثلاثية الأبعاد هذه في الإمارات، حيث توفر فوائد بيئية متنوعة بما يتماشى مع جهود الاستدامة العالمية المتمثلة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعد قطاع البناء والتشييد القطاع الذي ينتج أكبر كمية من النفايات عالمياً، حيث يعتبر أحد المساهمين الرئيسيين في البصمة الكربونية العالمية. وتشكل الانبعاثات الناجمة عن صناعة الأسمنت 10% من إجمالي الانبعاثات الكربونية.

وبالإضافة إلى عنصر الاستدامة، يترتب عن أعمال البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد آثار اقتصادية وإنسانية كبيرة، إذ يمكن لطابعة واحدة ثلاثية الأبعاد بناء أكثر من 50 منزلاً سنوياً، مما يمثل خطوة مهمة لمعالجة النقص العالمي في المرافق السكنية والمتوقع أن يطال 1.6 مليار شخص بحلول عام 2025 بحسب البنك الدولي. ويتفاقم اليوم العجز السنوي البالغ 12 مليون منزل بسبب نقص كبير في عدد العمال وقدره 10 ملايين عامل، مما يلقي الضوء على التحديات الملحّة في قطاعي الإسكان والبناء.

وفي أغسطس 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،

رعاه الله، المرسوم رقم (24) بشأن تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد بأعمال البناء في إمارة دبي. وفي يوليو من عام 2023، منحت بلدية دبي أول رخصة بناء لفيلا خاصة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وبالإضافة إلى تصنيع روبوتات البناء المتطورة هذه، تختص شركة «إيه.سي.3.دي» بتطوير مزيج مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة، وإنشاء حلول برمجية متقدمة لتبسيط عمليات البناء، فضلاً عن الطباعة الهندسية وثلاثية الأبعاد للمباني بأكملها.