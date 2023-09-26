خلال حفل تكريم الطلبة والطالبات - زكي نسيبة: جامعة الامارات تواكب تطورات الحداثة المُستدامة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: أكّد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، على أن جامعة الإمارات تحرص على مواكبة الحداثة في كافة مناهجها التعليمية، من أجل توفير مستقبل مُستدام لطلبتها وطالباتها بما يتوافق مع التطوّرات العالمية المُتسارعة وتأهيلهم للنجاح والتميز في سوق العمل الحالي والمستقبلي.
جاء ذلك خلال حفل تكريم معاليه لطلبة كلية الهندسة بفوزهم وحصولهم على الجائزة الأولى في فئة الشباب في الدورة الأولى لجائزة البحث والابتكار. وكذلك تمّ خلال الحفل تكريم طالبات التخصّص الفرعي من قسم اللغات والآداب لفوزهن في المسابقة الدولية لإتقان اللغة الصينية "جسر اللغة الصينية".
وتفخر جامعة الإمارات العربية المتحدة – جامعة المستقبل بطلبتها وطالباتها الحريصين على الارتقاء بإمكانياتهم وقدراتهم العلمية والمعرفية من خلال المنافسة على كافة الأصعدة وفي شتّى المجالات، وإبراز جهود الجامعة في تقديم وتوفير المناهج الأكاديمية التي تواكب أرقى المعايير العالمية، وتدعم مسيرة الطلبة في الوصول إلى مستقبل حافل بالنجاحات القائمة على أسس علمية ومنهجية رائدة.
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