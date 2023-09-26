نيسان أكس-تريل الجديدة تسجل مبيعات رائدة في فئتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (25 سبتمبر 2023) - حققت سيارة نيسان أكس-تريل الجديدة كليًا منذ إطلاقها الإقليمي مطلع العام الجاري، نجاحًا كبيرًا على مستوى منطقة الخليج العربي، بفضل قدراتها وجاذبيتها المعززة. وقد أثبت الجيل الرابع من سيارة نيسان أكس-تريل حضوره القوي على الطرقات، ورسخ مكانته الرائدة ضمن هذه الفئة من السيارات، ما أسهم في تسجيل زيادة كبيرة في حجم مبيعات أكس-تريل في المنطقة بنحو ثلاثة أضعاف خلال فترة الأشهر الستة الأولى الممتدة منذ مطلع العام الجاري حتى شهر يونيو 2023، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ونجحت نيسان أكس-تريل 2023 في تلبية مختلف تطلعات السائقين وما يتوقعونه من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وما تتميز به من قوة أداء وقدرات عملية، حيث ارتفع إجمالي حصتها السوقية في منطقة الخليج بمقدار ست نقاط، خلال النصف الأول من العام 2023. وحظيت السيارة باستحسان السائقين، خصوصًا في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، اللذان مثّلا معًا نحو 75% من إجمالي مبيعاتها في المنطقة، كما ارتفعت الحصة السوقية لسيارة أكس-تريل ضمن فئتها بمقدار تسع نقاط في مملكة البحرين، فيما ضاعفت السيارة حصتها في السوق الكويتية لنفس الفئة، أما في دولة قطر فحافظت على استقرار حصتها السوقية.
وحازت أكس-تريل على المزيد من الثناء والاعجاب، بما تقدم من خيارات تخصيص متعددة، كما نجحت في ترسيخ مكانتها بفضل خصائصها المتسمة بالمرونة والتي تلبي مختلف احتياجات وتفضيلات السائقين. وقد لاقت المجموعة الواسعة من الترقيات الجمالية والعملية صدى كبيرًا لدى السائقين على مستوى المنطقة، حيث نجحت أكس-تريل في الارتقاء بأسلوب ووظائف فئة سيارات الكروس أوفر الحضرية الفاخرة.
وقال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: "لعب هذا الطراز ومنذ انضمامه إلى مجموعاتنا في الشرق الأوسط قبل أكثر من عشرين عامًا، دورًا رئيسيًا في تعزيز ريادتنا للسيارات ضمن فئة الكروس أوفر في جميع أنحاء المنطقة. وتتوفر نيسان أكس-تريل بطرازي الدفع الثنائي والرباعي، وقد وضعت بذلك معيارًا جديدًا لفئتها، بفضل ما تمتلك من تجهيزات متنوعة قادرة على تلبية مختلف احتياجات وتفضيلات السائقين وأنماط حياتهم المتفردة. ونحن فخورون بتقديم مجموعة واسعة من خيارات التخصيص التي تتيح للسائقين تعزيز قدرات سياراتهم من طراز أكس-تريل وتمكينها من تلبية تطلعاتهم."
وقد حققت العديد من كماليات أكس-تريل رواجًا واسعًا لدى مالكي أكس-تريل في المنطقة، ومن بين أبرزها، الكماليات الخمس التالية:
1. مصابيح الإضاءة الصغيرة الأمامية
هي عبارة عن حزمة ضوئية تعمل على تعزيز الرؤية لمسافات بعيدة مما يُضفي تأثيرات ضوئية متطورة. وتسهم مصابيح الإضاءة الصغيرة الأمامية في تعزيز المظهر الجريء للواجهة الأمامية لسيارة أكس-تريل، ما يتيح للعملاء إضافة لمسة من الرقي والذوق إلى سياراتهم الرياضية متعددة الاستخدامات وجذب انتباه المارة أثناء النهار والليل.
2. قضبان سقف عرضية
تعمل القضبان العرضية على السقف على تعزيز قدرات الاستخدامات المتعددة لسيارة أكس-تريل، حيث تمكّن السائقين من وضع حمولة إضافية على السقف بأمان. وتعد القضبان العرضية، من الكماليات الأساسية التي تلبي متطلبات عشاق الرحلات والمغامرات الذين يرغبون في نقل أغراض متنوعة معهم مثل الدراجات أو ألواح ركوب الأمواج، كما تساعد العائلة على توفير مساحة تخزين إضافية للأمتعة أو أي عناصر أساسية أخرى.
3. العتبات المضيئة
بالإضافة إلى المظهر الأنيق، تتميّز الألواح المصنوعة من الألومنيوم المصقول بحماية العتبة من الخدوش، فضلًا عن إسم أكس-تريل المضيء الذي يضفي رونقاً خاصّاً إلى تصميمها الترحيبي عند الدخول إلى المقصورة أو مغادرتها.
4. منظّم الأغراض والأمتعة القابل للطي
يتيح منظّم الأمتعة القابل للطي إمكانية الاستفادة بشكل أفضل من مساحة الشحن، وتنظيم مختلف أنواع الأمتعة والأغراض، مثل مشتريات البقالة أو معدات الرحلات، بأسلوب يضمن سهولة الوصول إليها في جميع الأوقات. ويتم تعزيز الراحة بشكل أكبر من خلال فواصل قابلة للتخصيص وتصميم قابل للطي لسهولة التخزين عند عدم الاستخدام.
5. المصدات الواقية للإطارات
تم تصميم المصدات الواقية للإطارات لتتناسب مع فتحات العجلات، وحماية طلاء السيارة وتجنب خدوش السطح الخارجي، وسيستفيد منها عشاق الرحلات والمغامرات الذين يريدون الاستمتاع برحلتهم والمحافظة على المظهر الأنيق لسيارتهم في ذات الوقت. كما تتوفر الحماية داخل مقصورة نيسان أكس-تريل من خلال سجاد أرضية وصندوق الأمتعة التي يتم تثبيتها بشكل آمن في مكانها من خلال حلقات معدنية وبالخطاف.
وتتوفر سيارة نيسان أكس-تريل 2023 لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقدم للعملاء مجموعة متنوعة من الميزات الرائدة في فئتها والكماليات القابلة للتخصيص عبر ثلاثة فئات هي: S و SV و SL، مع قدرات الدفع الثنائي أو الرباعي وخيارات 5 أو 7 مقاعد.
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