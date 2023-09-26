أكبر اقتصاد بالعالم يجابه خطر أزمة مالية كبيرة

(MENAFN
) عقب 4 أشهر من تفادي كارثة مالية محتملة بسبب عجز في سداد الديون، يجابه أكبر اقتصاد في العالم الآن خطر أزمة مالية كبيرة، نتيجة الصراع الشديد بين الديموقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس حول ميزانية الحكومة الفيدرالية.
كما يجب على الكونغرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثين من أيلول. يمكن أن يؤدي الإغلاق إلى تعريض مصالح المئات آلاف العاملين في المنتزهات الوطنية والمتاحف ومواقع أخرى التي تعتمد على تمويل فيدرالي إلى مخاطر جسيمة، بالإضافة إلى أنه قد يحمل مخاطر سياسية كبيرة لبايدن خلال حملته لإعادة انتخابه في السنة القادمة.
كذلك قام بايدن يوم السبت الموافق 23 أيلول, باتهام "مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين" بتهديد بتعطيل إدارة الحكومة الفيدرالية في الأسبوع القادم من خلال "إغلاق" عدد من مؤسساتها بسبب انقطاع التمويل.
في حين أوضح بايدن خلال عشاء في الكونغرس أنه توصل إلى تفاهم مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، بشأن مستوى الإنفاق العام في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أكتوبر.
وأضاف: "اليوم، هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا يرغبون في احترام الاتفاق، وهم قد يدفعون الثمن جميع الأمريكيين".
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