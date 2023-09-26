رئيسة المصرف المركزي الأوروبي تشدد على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم

(MENAFN
) شددت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي في تصريحات صدرت يوم الاثنين الموافق 25 أيلول, أنه سيتم الاحتفاظ بأسعار الفائدة في منطقة اليورو على مستويات مرتفعة ما دام ذلك ضروريًا للسيطرة على النشاط التجاري ومواجهة مشكلة التضخم، حيث أن الضغوط الصعودية على الأسعار ما تزال قائمة بقوة في الدول العشرين التي تعتمد اليورو كعملة مشتركة.
كما تحدثت كريستين لاغارد، رئيسة المصرق المركزي الأوروبي، شددت على ان الإنفاق الكبير على العطلات والسفر بالإضافة إلى زيادة الأجور ساهمت في تباطؤ معدل التضخم، إلا أنها أشارت إلى أنه لم يتراجع بشكل كبير حيث تراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو بشكل طفيف من 5.2 بالمئة في تموز إلى 5.3 بالمئة في آب.
كذلك شددت لاغارد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي أن المصرف المركزي الأوروبي لا يزال ملتزمًا بجعل التضخم يعود إلى هدفه المتمثل في الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في الوقت المناسب.
في حين ختمت قائلة: "مع استمرار انخفاض التضخم، نظل عازمين على الحفاظ على أسعار الفائدة على مستويات مرتفعة للفترة اللازمة للتصدي لهذا التضخم القوي".
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