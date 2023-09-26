الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، من سكانبلدة سلواد قضاء رام الله .

وداهمت تلك القوات، العديد من منازل المواطنين، في البلدة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.





واعتقلت تلك القوات، موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيفي.





كما داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، وفي نابلس والخليل، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق بجنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.