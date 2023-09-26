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الشرطة: مقتل شاب بإطلاق نار في مدينة نابلس

9/26/2023 2:20:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /pnn/ أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل شاب فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه إلى إطلاق نار في مدينة نابلس.

وأضاف ارزيقات في بيان صادر عن الشرطة، أن شابا (35 عاما) من بلدة قوصين غرب نابلس قُتل في جريمة إطلاق نار عليه في المدينة.

وأوضح أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

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