الشرطة: مقتل شاب بإطلاق نار في مدينة نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /pnn/ أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل شاب فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه إلى إطلاق نار في مدينة نابلس.
وأضاف ارزيقات في بيان صادر عن الشرطة، أن شابا (35 عاما) من بلدة قوصين غرب نابلس قُتل في جريمة إطلاق نار عليه في المدينة.
وأوضح أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.
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