اعتقالات في بيت حنينا ومواجهات في العيسوية بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال
مواطنين خلال مداهمتها بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.
في سياق متصل، اندلعت مواجهة عنيفة في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحلال خلالها القنابل الغازية السامة والقنابل الصوتية الحارقة تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وتحدثت مصادر محلية عن قيام قوات الاحتلال برش المنازل وسيارات المواطنين بالمياه العادمة.
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