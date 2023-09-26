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اعتقالات في بيت حنينا ومواجهات في العيسوية بالقدس

9/26/2023 2:20:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال
مواطنين خلال مداهمتها بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.

في سياق متصل، اندلعت مواجهة عنيفة في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحلال خلالها القنابل الغازية السامة والقنابل الصوتية الحارقة تجاه المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتحدثت مصادر محلية عن قيام قوات الاحتلال برش المنازل وسيارات المواطنين بالمياه العادمة.

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